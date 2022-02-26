На «Євробаченні-2022» букмекери прогнозують Україні перше місце

Про це свідчать дані на сайті “Євробачення”.
Цього року нашу країну представлятиме гурт “Kalush Orchestra”, який посів друге місце за результатами Нацвідбору з піснею “Stefania”.
На другому місці за передбаченнями букмекерів опинилася Італія — співаки Mahmood і Blanco з треком “Brividi”.
Спочатку в українському Нацвідборі перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви. Однак 16 лютого, переможниця зняла свою кандидатуру представниці України через скандал.
Вчора Європейське ефірне мовлення (EBU) оголосило, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення. Рішення пояснюється агресією Російської Федерації проти України.
- Нагадаємо, що у зв’язку з отриманою від українців інформацію стосовно того, що команда співачки Alina Pash могла підробити довідки про перетин державного кордону з Кримом, Суспільний мовник звернувся до Державної прикордонної служби України.
- Та Державна прикордонна служба України (ДПСУ) заперечує, що видавала переможниці нацвідбору “Євробачення-2022”, виконавиці Аліні Паш документ щодо законного перетину тимчасово окупованого Криму у 2015 році через КПВВ “Чаплинка”.
- Після цього переможниця нацвідбору “Євробачення-2022” Alina Pash, яка опинилася в центрі скандалу через поїздку до окупованого Криму, розповіла, звідки взялася фальшива довідка про її перетин адмінкордону з півостровом.