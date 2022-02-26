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На «Євробаченні-2022» букмекери прогнозують Україні перше місце

Букмекери передбачають Україні перемогу на пісенному конкурсі "Євробаченні-2022".

Субота, 26 лютого 2022, 16:49
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Про це свідчать дані на сайті “Євробачення”.

Цього року нашу країну представлятиме гурт “Kalush Orchestra”, який посів друге місце за результатами Нацвідбору з піснею “Stefania”.

На другому місці за передбаченнями букмекерів опинилася Італія — співаки Mahmood і Blanco з треком “Brividi”.

Спочатку в українському Нацвідборі перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви. Однак 16 лютого, переможниця зняла свою кандидатуру представниці України через скандал.

Вчора Європейське ефірне мовлення (EBU) оголосило, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення. Рішення пояснюється агресією Російської Федерації проти України.

Теги: конкурс, Kalush Orchestra, Євробачення-2022, російська агресія

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