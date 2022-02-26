На «Євробаченні-2022» букмекери прогнозують Україні перше місце

Про це свідчать дані на сайті “Євробачення”.

Цього року нашу країну представлятиме гурт “Kalush Orchestra”, який посів друге місце за результатами Нацвідбору з піснею “Stefania”.

На другому місці за передбаченнями букмекерів опинилася Італія — співаки Mahmood і Blanco з треком “Brividi”.

Спочатку в українському Нацвідборі перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви. Однак 16 лютого, переможниця зняла свою кандидатуру представниці України через скандал.

Вчора Європейське ефірне мовлення (EBU) оголосило, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення. Рішення пояснюється агресією Російської Федерації проти України.