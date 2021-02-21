Про це поінформували в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Мобільний госпіталь встановлюють на території Богородчанської центральної районної лікарні (населений пункт Богородчани Івано-Франківської області).
Роботи щодо розгортання госпіталя, налаштування обладнання та систем життєзабезпечення розпочалися зранку 20 лютого.
В ньому буде 120 ліжко-місць.
Варто зазначити, що останнім часом в Івано-Франківській області спостерігається складна ситуація з COVID-19. 16 лютого на нараді в президента зазначалося, що в багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць становить понад 90%. Середній же показник зайнятих ліжок в області становив у середньому 73%.
Станом на 20 лютого в області було зафіксовано 738 нових випадків за добу.
Обласна комісія ухвалила рішення про посилення карантинних заходів в регіоні. Зокрема, з 22 по 28 лютого буде заборонено: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (крім роботи на виніс); роботу розважальних закладів (кінотеатрів, театрів, нічних клубів тощо); проведення масових заходів (релігійних, культурних, соціальних, рекламних тощо). Також на в’їздах та виїздах з області планується розгорнути блок-пости.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, старт вакцинації запланований на лютий.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), що мають бути вакциновані протягом двох років.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більш ніж половина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.