В Івано-Франківській області розгортають перший в Україні мобільний госпіталь для надання медичної допомоги хворим на коронавірус COVID-19.

Про це поінформували в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Мобільний госпіталь встановлюють на території Богородчанської центральної районної лікарні (населений пункт Богородчани Івано-Франківської області).

Роботи щодо розгортання госпіталя, налаштування обладнання та систем життєзабезпечення розпочалися зранку 20 лютого.

В ньому буде 120 ліжко-місць.

Варто зазначити, що останнім часом в Івано-Франківській області спостерігається складна ситуація з COVID-19. 16 лютого на нараді в президента зазначалося, що в багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць становить понад 90%. Середній же показник зайнятих ліжок в області становив у середньому 73%.

Станом на 20 лютого в області було зафіксовано 738 нових випадків за добу.

Обласна комісія ухвалила рішення про посилення карантинних заходів в регіоні. Зокрема, з 22 по 28 лютого буде заборонено: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (крім роботи на виніс); роботу розважальних закладів (кінотеатрів, театрів, нічних клубів тощо); проведення масових заходів (релігійних, культурних, соціальних, рекламних тощо). Також на в’їздах та виїздах з області планується розгорнути блок-пости.