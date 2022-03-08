На конструктора літаків-винищувачі СУ-30, які бомбардують міста України, не наклали санкції

Генеральний конструктор російського авіаконструкторського бюро ім. Яковлєва Олег Демченко виявився поза санкціями ЄС та США. Цей чоловік створив бойові літаки-винищувачі СУ-30, які активно застосовують проти мирного населення в Україні.

Про це повідомляє журналіст “Схем” Максим Савчук, спільно з проєктом Scanner Project на “Радіо Свобода”.

Авіаконструкторське бюро входить до складу корпорації “Иркут”. Там створюють бойові літаки, що активно бомбардують Миколаїв, Ірпінь, Харків та інші українські міста. Минулої ночі СУ-30 бомбардував Сумську область.

Виявилося, що кремлівський авіаконструктор Демченко має “запасний аеродром” на Заході. Він дислокується на Лазуровому узбережжі у Франції. На мисі Сен-Жан-Кап-Ферра у нього навіть є власна вілла. За документами йдеться, що нерухомість Олега Демченка записана на компанію SCI Olara.

Наразі Олег Демченко не потрапив у “чорний список осіб”. Тому до нього не застосували обмежень в ЄС та США з початком повномасштабного наступу Росії на Україну.