Про це повідомляє журналіст “Схем” Максим Савчук, спільно з проєктом Scanner Project на “Радіо Свобода”.
Авіаконструкторське бюро входить до складу корпорації “Иркут”. Там створюють бойові літаки, що активно бомбардують Миколаїв, Ірпінь, Харків та інші українські міста. Минулої ночі СУ-30 бомбардував Сумську область.
Виявилося, що кремлівський авіаконструктор Демченко має “запасний аеродром” на Заході. Він дислокується на Лазуровому узбережжі у Франції. На мисі Сен-Жан-Кап-Ферра у нього навіть є власна вілла. За документами йдеться, що нерухомість Олега Демченка записана на компанію SCI Olara.
Наразі Олег Демченко не потрапив у “чорний список осіб”. Тому до нього не застосували обмежень в ЄС та США з початком повномасштабного наступу Росії на Україну.
На конструктора літаків-винищувачі СУ-30, які бомбардують міста України, не наклали санкції // 4 фото
- Нагадаємо, через напад Росії на Україну світ запровадив стільки санкцій, як Ірану за десять років. Лише за десять днів РФ стала рекордсменом із кількістю обмежень – їх понад 5 500.
- Російський напад готувався із думкою, що Захід знову буде розгублений та млявий на тлі війни в Україні. План “Барбаросса-2022” не врахував, що подібні агресивні дії поставили під удар основні принципи європейського суспільства.
- У Російській Федерації розробили план на випадок економічних санкцій, проте вони виявилися жорсткішими. На тлі цього економіка Росії стрімко падає.
- Наразі Росію від дефолту відділяє лише одна сходинка. Суверенний кредитний рейтинг країни-агресора зменшили з B3 до Ca.
- В Росії на тлі призупинення операцій платіжних систем Visa та Mastercard почали розробляти другий план. Банки РФ відзвітували, що готують запуск карток китайської платіжної системи UnionPay.