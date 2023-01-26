Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.
“Перебувайте в укриттях! Поліція Київщини фіксує наслідки ворожих обстрілів”, — йдеться в повідомленні.
За його словами, уламки ворожих ракет були виявлені вже на території кількох районів області. Попередньо, внаслідок атаки агресора постраждалих немає.
Наразі поліціянти проводять огляд місця події: “Закликаю громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, від цього залежить ваше здоров’я і життя!”, — додав Нєбитов.
Нагадаємо, що у Києві під час масованого ракетного обстрілу внаслідок падіння частини ракети є постраждалі й один загиблий. Це відбулося у Голосіївському районі.
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