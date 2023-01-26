26 січня у Київській області поліціянти виявили уламки ракет на території кількох районів. Постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.

“Перебувайте в укриттях! Поліція Київщини фіксує наслідки ворожих обстрілів”, — йдеться в повідомленні.

За його словами, уламки ворожих ракет були виявлені вже на території кількох районів області. Попередньо, внаслідок атаки агресора постраждалих немає.

Наразі поліціянти проводять огляд місця події: “Закликаю громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, від цього залежить ваше здоров’я і життя!”, — додав Нєбитов.

Нагадаємо, що у Києві під час масованого ракетного обстрілу внаслідок падіння частини ракети є постраждалі й один загиблий. Це відбулося у Голосіївському районі.

26 січня під час масованої ракетної атаки російські війська випустили у бік Києва 15 ракет. Сили ППО збили всі цілі.