На Київщині попередили про можливу атаку ворожими безпілотниками.

Про це інформує пресслужба Київської ОВА.

Пізно ввечері 23 березня після оголошення повітряної тривоги в кількох областях, на Київщині попередили про загрозу атаки російськими дронами.

Загроза атаки ворожих дронів! Залишайтеся в укриттях до відбою. Бережіть себе та близьких вам людей!”, – зазначили у повідомленні.

Наразі повітряну тривогу оголосили у шістьох областях України, зокрема й в Київській області.

Ввечері 23 березня з Чорного моря російські винищувачі випустили керовані авіаційні ракети. Українські сили протиповітряної оборони знищили їх у небі над Одещиною.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зазначив, що росіяни переорієнтовують напрямки своїх ударів. Енергетика залишиться мішенню, водночас основною ціллю можуть стати військові об’єкти, концентрація наших військ і логістика.