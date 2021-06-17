Під час матчу Євро-2020 Україна — Македонія вболівальники скандували гасло "Путін — х***о". Тепер Росія хоче, аби УЄФА відреагувала.

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, у четвер, 17 червня, збірна України провела свій другий поєдинок на чемпіонаті Європи з футболу (Євро-2020). Суперником українців була команда Північної Македонії. Матч завершився перемогою України.

Під час матчу вболівальники неодноразово скандували гасло “Путін — х***ло”.

Це викликало обурення росіян. Зокрема, член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свищов публічно вимагав реакцію від УЄФА.

“Керівництво УЄФА має на це реагувати. Це наш президент. Знову їх хтось заводить, ніяк вони не можуть заспокоїтися. Заводять їх націоналістичні організації, які нічого спільного з футболом не мають. Замість того, щоб зосередитися на грі, вони займаються повною ахінеєю”, — заявив він в коментарі російському виданню Sport24.

Крім цього, Свищов заявив, що УЄФА має заборонити відвідування матчів “Євро-2020” та оштрафувати Українську асоціацію футболу.

Зауважимо, що аналогічне гасло можна було почути на футбольних матчах і 6-7 років тому. В мережі є чимало відео, які це ілюструють.