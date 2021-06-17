Про це повідомляють #Букви.
Як сповіщалося, у четвер, 17 червня, збірна України провела свій другий поєдинок на чемпіонаті Європи з футболу (Євро-2020). Суперником українців була команда Північної Македонії. Матч завершився перемогою України.
Під час матчу вболівальники неодноразово скандували гасло “Путін — х***ло”.
Це викликало обурення росіян. Зокрема, член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свищов публічно вимагав реакцію від УЄФА.
“Керівництво УЄФА має на це реагувати. Це наш президент. Знову їх хтось заводить, ніяк вони не можуть заспокоїтися. Заводять їх націоналістичні організації, які нічого спільного з футболом не мають. Замість того, щоб зосередитися на грі, вони займаються повною ахінеєю”, — заявив він в коментарі російському виданню Sport24.
Крім цього, Свищов заявив, що УЄФА має заборонити відвідування матчів “Євро-2020” та оштрафувати Українську асоціацію футболу.
Зауважимо, що аналогічне гасло можна було почути на футбольних матчах і 6-7 років тому. В мережі є чимало відео, які це ілюструють.
- Раніше розгорівся скандал через форму української збірної з написами “Слава Україні!” та “Героям слава!”. Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А представники російської влади закликали УЄФА “заборонити цю форму”. УЄФА зрештою зобов’язала прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава!”. Чим завершилася суперечка — в матеріалі.