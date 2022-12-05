5 грудня на Миколаївщині всі десять черг графіка стабілізаційних відключень відключено від постачання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба “Миколаївобленерго”.

У повідомленні зауважили, що по Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіка стабілізаційних відключень.

У пресслужбі пояснили, що через можливість ракетного обстрілу надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему. Власне, енергетики спрацювали на випередження.

Зауважимо, що повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.

По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною багато ракет.

Згодом стало відомо, що внаслідок чергового масованого обстрілу з боку РФ низка міст України має проблеми з електро- та водопостанням.

Водночас речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат зазначив, що росіяни “традиційно” запускають ракети з Каспію та Чорного моря, також зафіксували пуск з району Волгодонська.