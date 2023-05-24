Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Війна технологій як вона є. Наші спецпризначенці дроном-камікадзе “Пегас” знищують російський безпілотник, яким окупанти коригували обстріли на Бахмутському напрямку. Мінус ворожий дрон — плюс збережені життя українських військових”, – повідомив Михайло Федоров.

А також зазначив, що зараз майже 500 “Пегасів” від “Армії дронів” працюють по всій лінії фронту.

“Усе завдяки вашій підтримці проєкту через UNITED24 і застосунок “Дія”. Продовжуємо посилювати та розвивати Армію дронів, щоб більше «пташок» знищували окупантів як на землі, так і в повітрі”, – резюмував очільник Мінцифри.

Зазначимо, що нещодавно Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, UNITED24 та партнерами у межах проєкту “Армія дронів” укомплектували вісім нових ударних рот БпЛА: армійці отримали пікапи, ударні коптери та fpv-дрони.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров зауважив, що зараз відбувається найбільш технологічна війна у світі, яка потребує ефективних дій. Тому створення ударних рот БпЛА – це безпрецедентний і своєчасний крок.

Нагадаємо, що у січні цього року Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний схвалив рішення про створення перших у світі ударних рот БПЛА у складі Збройних сил України.

Створення ударних рот ухвалив на Ставці Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний. Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил України та Держспецзв’язку, в межах проєкту “Армія дронів”, створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами й службами для повноцінної реалізації проєкту.

У Міноборони пояснили, що це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво безпілотних літальних апаратів, аби забезпечити ними Сили оборони України.

У відомстві розповіли, що було відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках.

Довідково. “Армія дронів” – проєкт, започаткований Генеральним штабом ЗСУ та Мінцифри. Це комплексна програма, в межах якої заплановано системну закупівлю дронів, їх ремонт, а також курси навчання відповідних фахівців.