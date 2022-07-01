Українські аналітики оцінили загальну кількість та вартість знищеної на острові Зміїному та в його навколишніх водах російської техніки. Це число сягає 915 мільйонів доларів.

Про це йдеться в дослідженні Forbes Україна.

Видання зазначає, що найбільшою втратою армії РФ став флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер “Москва” вартістю $750 млн. Він був уражений 13 квітня, а на наступний день затонув.

Водночас українські захисники знищили щонайменше вісім зенітних комплексів типів “Тор”, “Панцир” і “Стріла” загальною вартістю понад $100 млн та чотири плавзасоби різних класів загальною вартістю близько $50 млн.

Однією з важливих цілей Збройних Сил України (ЗСУ) стало рятувальне буксирне судно “Василий Бех”. За даними українських військових, на борту корабля був зенітно-ракетний комплекс “Тор”. На дно корабель пішов 17 червня.

Також за час операції зі звільнення острова було знищено три зенітних ракетно-гарматних комплексів “Панцир С1”. Після знищення останнього з них 27 червня оперативне командування “Південь” повідомило, що військова операція розрахована на досить тривалий час і на абсолютне звільнення острова від окупантів. Однак, острів звільнили того ж тижня.

Варто зауважити, що дослідники враховували лише відомі й підтверджені втрати – перелік може не бути вичерпним.