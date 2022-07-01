Про це йдеться в дослідженні Forbes Україна.
Видання зазначає, що найбільшою втратою армії РФ став флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер “Москва” вартістю $750 млн. Він був уражений 13 квітня, а на наступний день затонув.
Водночас українські захисники знищили щонайменше вісім зенітних комплексів типів “Тор”, “Панцир” і “Стріла” загальною вартістю понад $100 млн та чотири плавзасоби різних класів загальною вартістю близько $50 млн.
Однією з важливих цілей Збройних Сил України (ЗСУ) стало рятувальне буксирне судно “Василий Бех”. За даними українських військових, на борту корабля був зенітно-ракетний комплекс “Тор”. На дно корабель пішов 17 червня.
Також за час операції зі звільнення острова було знищено три зенітних ракетно-гарматних комплексів “Панцир С1”. Після знищення останнього з них 27 червня оперативне командування “Південь” повідомило, що військова операція розрахована на досить тривалий час і на абсолютне звільнення острова від окупантів. Однак, острів звільнили того ж тижня.
Варто зауважити, що дослідники враховували лише відомі й підтверджені втрати – перелік може не бути вичерпним.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що рішення РФ залишити стратегічний чорноморський форпост, острів Зміїний, стало свідченням здатності України дати відсіч російській агресії.
- Також протягом червня українські захисники здійснюють низку операцій на острові. Зокрема кілька днів тому ЗСУ завдали по острову Зміїному понад 10 влучних ударів.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний подякував розробникам САУ “Богдана”, яка ефективно знищила ворога на українському острові Зміїний. Проте, в Україні є лише один зразок такої установки, оскільки влітку 2019 року проєкт зупинили.
- Зауважимо, що росіяни, які раніше окупували острів Зміїний, заявили, що 30 червня 2022 року як “крок доброї волі” російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, який там був.