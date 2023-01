Про це він зазначив у Twitter.

Ще на початку грудня минулого року Гроссі пообіцяв, що направить постійні групи експертів на усі українські АЕС. Він запевнив, що незабаром МАГАТЕ буде постійно присутнє на всіх українських АЕС.

IAEA flag is now flying at #Ukraine ’s #Pivdennoukrainsk (South Ukraine Nuclear Power Plant). We are here to stay to help ensure nuclear safety & security during ongoing conflict. Soon IAEA will be permanently present at all 🇺🇦 NPPs. pic.twitter.com/tCd7Wf22Kb

.@IAEAorg is expanding its presence in #Ukraine to help prevent a nuclear accident during the ongoing conflict. I’m proud to lead this mission to 🇺🇦, where we’re deploying in all of the country’s NPPs to provide assistance in nuclear safety & security. pic.twitter.com/hks7jMpLBj

