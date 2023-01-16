16 січня глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що організація розширює свою присутність в Україні та повідомив про розміщення постійної місії на Південноукраїнській атомній електростанції, що на Миколаївщині.

Про це він зазначив у Twitter.

Ще на початку грудня минулого року Гроссі пообіцяв, що направить постійні групи експертів на усі українські АЕС. Він запевнив, що незабаром МАГАТЕ буде постійно присутнє на всіх українських АЕС.

Прапор МАГАТЕ зараз майорить над Південноукраїнською атомною електростанцією. Ми тут, щоб залишитися, щоб допомогти гарантувати ядерну безпеку під час триваючого конфлікту. Незабаром МАГАТЕ буде постійно присутнє на всіх українських АЕС”, – мовиться у повідомленні.

IAEA flag is now flying at #Ukraine’s #Pivdennoukrainsk (South Ukraine Nuclear Power Plant). We are here to stay to help ensure nuclear safety & security during ongoing conflict. Soon IAEA will be permanently present at all 🇺🇦 NPPs. pic.twitter.com/tCd7Wf22Kb — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 16, 2023

.@IAEAorg is expanding its presence in #Ukraine to help prevent a nuclear accident during the ongoing conflict. I’m proud to lead this mission to 🇺🇦, where we’re deploying in all of the country’s NPPs to provide assistance in nuclear safety & security. pic.twitter.com/hks7jMpLBj — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 16, 2023

Раніше Україна запропонувала Міжнародному агентству з атомної енергії влаштувати постійні моніторингові місії на діючих українських атомних електростанціях, а також на Чорнобильській АЕС, яка зараз перебуває на етапі зняття з експлуатації.