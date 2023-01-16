Про це він зазначив у Twitter.
Ще на початку грудня минулого року Гроссі пообіцяв, що направить постійні групи експертів на усі українські АЕС. Він запевнив, що незабаром МАГАТЕ буде постійно присутнє на всіх українських АЕС.
Прапор МАГАТЕ зараз майорить над Південноукраїнською атомною електростанцією. Ми тут, щоб залишитися, щоб допомогти гарантувати ядерну безпеку під час триваючого конфлікту. Незабаром МАГАТЕ буде постійно присутнє на всіх українських АЕС”, – мовиться у повідомленні.
IAEA flag is now flying at #Ukraine’s #Pivdennoukrainsk (South Ukraine Nuclear Power Plant). We are here to stay to help ensure nuclear safety & security during ongoing conflict. Soon IAEA will be permanently present at all 🇺🇦 NPPs. pic.twitter.com/tCd7Wf22Kb
— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 16, 2023
.@IAEAorg is expanding its presence in #Ukraine to help prevent a nuclear accident during the ongoing conflict. I’m proud to lead this mission to 🇺🇦, where we’re deploying in all of the country’s NPPs to provide assistance in nuclear safety & security. pic.twitter.com/hks7jMpLBj
— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 16, 2023
Раніше Україна запропонувала Міжнародному агентству з атомної енергії влаштувати постійні моніторингові місії на діючих українських атомних електростанціях, а також на Чорнобильській АЕС, яка зараз перебуває на етапі зняття з експлуатації.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що наступного тижня планує приїхати в Україну, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами.
- Російські загарбники чинять тиск на співробітників Запорізької атомної електростанції й змушують їх підписувати контракти з фейковими підприємствами “Росатома”.
- Резервну лінію живлення Запорізької АЕС було від’єднано через пошкодження внаслідок російських обстрілів ввечері 29 грудня.
- Росіяни продовжують звозити свій персонал на окуповану Запорізьку АЕС. Так загарбники намагаються замінити український персонал, який відмовився співпрацювати з ними.