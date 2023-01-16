Про це він зазначив у Twitter.

Ще на початку грудня минулого року Гроссі пообіцяв, що направить постійні групи експертів на усі українські АЕС. Він запевнив, що незабаром МАГАТЕ буде постійно присутнє на всіх українських АЕС.

Прапор МАГАТЕ зараз майорить над Південноукраїнською атомною електростанцією. Ми тут, щоб залишитися, щоб допомогти гарантувати ядерну безпеку під час триваючого конфлікту. Незабаром МАГАТЕ буде постійно присутнє на всіх українських АЕС”, – мовиться у повідомленні.

Раніше Україна запропонувала Міжнародному агентству з атомної енергії влаштувати постійні моніторингові місії на діючих українських атомних електростанціях, а також на Чорнобильській АЕС, яка зараз перебуває на етапі зняття з експлуатації.