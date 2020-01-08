Про це повідомив сьогодні на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.
“У нас є списки всіх 169 громадян, які були зареєстровані на цей рейс. Звертаємо вашу увагу, що на рейс сіли 167 громадян. Двоє громадян не сіли на рейс, який вирушав із Тегерана”, – зазначив Данилов.
“Імена, хто це, у РНБО є”, – додав він.
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, у свою чергу, повідомив на брифінгу, що список загиблих пасажирів літака незабаром буде оприлюднено.
“Список пасажирів, які знаходилися в літаку, буде незабаром оприлюднено. За протоколом це робить авіакомпанія. Ми попередньо маємо цю інформацію. Список з’явиться в публічній площині буквально протягом декількох годин… Зараз з’ясовується дуже багато деталей. Після того, як всі деталі будуть з’ясовані, зіставлені, ми поділимося нашими остаточними висновками”, – заявив Гончарук.
(На відео – з 5:40 і 10:26)
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив.
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