На рейс із Ірану до Києва, який здійснював літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, зареєструвалися 169 людей, але двоє з них не сіли в лайнер.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

“У нас є списки всіх 169 громадян, які були зареєстровані на цей рейс. Звертаємо вашу увагу, що на рейс сіли 167 громадян. Двоє громадян не сіли на рейс, який вирушав із Тегерана”, – зазначив Данилов.

“Імена, хто це, у РНБО є”, – додав він.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, у свою чергу, повідомив на брифінгу, що список загиблих пасажирів літака незабаром буде оприлюднено.

“Список пасажирів, які знаходилися в літаку, буде незабаром оприлюднено. За протоколом це робить авіакомпанія. Ми попередньо маємо цю інформацію. Список з’явиться в публічній площині буквально протягом декількох годин… Зараз з’ясовується дуже багато деталей. Після того, як всі деталі будуть з’ясовані, зіставлені, ми поділимося нашими остаточними висновками”, – заявив Гончарук.

(На відео – з 5:40 і 10:26)