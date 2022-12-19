19 грудня, у День Святого Миколая, на головній ялинці країни засвітили вогні "незламності". Її вже традиційно встановили на Софійській площі столиці.

Про це повідомляють #Букви.

Цьогоріч ялинка не має настільки пишного вбрання проти минулих років. Вона не дарує відчуття свята, проте, безсумнівно, нагадує про силу українського народу.

17 грудня, після того, як її змонтували, розпочали прикрашати новорічну ялинку.

Ялинку встановили та прикрасили коштом меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачало. Поруч з генераторами облаштують точки для підзарядки гаджетів. Для цього створять окремий намет.

Святкування також відрізнятиметься від попередніх років, без масових заходів та фудкортів.

Мер Києва Віталій Кличко зауважив, що цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку, зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії.







На Софіївській площі у Києві засяяла головна ялинка країни // 4 фото

На його переконання, ухвалили правильне рішення, адже у дітей має бути свято, попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року.

Цього року, звісно, формат святкувань інший, пояснив очільник столиці. Зрештою й ялинка не така велика й ошатна, як завжди: 12 метрів замість 31-го минулого року.

Проте столична красуня отримала назву “Ялинка незламності”.

Я переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні – в свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ! Ми, всі разом, вистоїмо і переможемо! – наголосив Кличко.

Раніше у Києві на центральному залізничному вокзалі встановили ялинку, яка освітлюється за допомогою крутіння педалей.