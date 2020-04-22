Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю РБК-Україна.

Шмигаль зазначив, що Кабмін працює над створенням 500 тисяч робочих місць, які “дадуть можливість людині місяць-два-три протриматись в умовах існуючих обмежень” і “заробляти, а не чекати, що держава виплатить якісь мізерні кошти”.

Зокрема, мова йде про роботу в соціальній, комунальній та бюджетній сферах. Також очільник уряду згадав і про “Велике будівництво”, де, за його словами, близько 170 тисяч робочих місць і ще близько 150 тисяч – в супутніх сферах.

“От у нас є шанс створити декілька сотень тисяч робочих місць, не те що цього року, а буквально вже в ці місяць-півтори…Недорогих (робочих місць, – ред.). Можу сказати умовно, поки ми ще рахуємо, але сума коливається 6000-8000 гривень”, – сказав він.

В Україні на період карантину на 350 гривень підвищили мінімальну допомогу з безробіття: з 650 до 1000 гривень.