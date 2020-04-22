Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю РБК-Україна.
Шмигаль зазначив, що Кабмін працює над створенням 500 тисяч робочих місць, які “дадуть можливість людині місяць-два-три протриматись в умовах існуючих обмежень” і “заробляти, а не чекати, що держава виплатить якісь мізерні кошти”.
Зокрема, мова йде про роботу в соціальній, комунальній та бюджетній сферах. Також очільник уряду згадав і про “Велике будівництво”, де, за його словами, близько 170 тисяч робочих місць і ще близько 150 тисяч – в супутніх сферах.
“От у нас є шанс створити декілька сотень тисяч робочих місць, не те що цього року, а буквально вже в ці місяць-півтори…Недорогих (робочих місць, – ред.). Можу сказати умовно, поки ми ще рахуємо, але сума коливається 6000-8000 гривень”, – сказав він.
- В Україні на період карантину на 350 гривень підвищили мінімальну допомогу з безробіття: з 650 до 1000 гривень.
- Раніше в Торгово-промисловій палаті повідомили, що за час карантину кількість безробітних в Україні збільшилася вже більш ніж на мільйон. Зазначалося, що в першу чергу втратили роботу люди, які були зайняті в сферах, діяльність яких була припинена через карантин. Водночас в Мінекономіки поінформували, що з початку карантину кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася майже на 90 тисяч.
- У МВС повідомили, що роботодавцям, які незаконно звільняють працівників під час карантину через COVID-19, загрожують штрафи на суму до 51 тисячі гривень.
- Наприкінці березня Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу з призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.