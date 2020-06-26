Про це повідомила прес–служба політичної партії “Європейська солідарність“ в Facebook.
“Не встигли ми подивитися на виставку картин, сюди приїхали представники Державного бюро розслідувань“, – розповідає журналістка Марина Мадзігон.
На ролику видно, як співробітник ДБР підходить до директора музею Петра Гончара і просить “пройти візуально оглянути“ виставку.
На це директор музею відповідає, що для огляду має бути постанова.
Співробітник ДБР каже, що не спілкуватиметься з адвокатом і журналістами, після чого йде з місця подій.
- 26 травня в музеї Івана Гончара в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка викликали в Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин.
- Того ж дня близько 16-ї години спецпідрозділ ДБР силою вдерся в музей Гончара і забрав з собою оригінали документів на картини.
- Пізніше відомство опублікувало офіційну заяву з приводу подій в музеї Гончара. У ньому стверджується, що метою візиту до музею було вручення Порошенку повістки про виклик на допит, оскільки він нібито ще жодного разу не з’являвся до ДБР. Ця інформація не є правдивою.
- Печерський суд Києва визнав незаконними обшуки в музеї Івана Гончара співробітниками Державного бюро розслідувань.