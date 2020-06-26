На виставку картин з сімейної колекції Петра Порошенка в музеї Гончара знову прийшли співробітники Державного бюро розслідувань.

Про це повідомила прес–служба політичної партії “Європейська солідарність“ в Facebook.

“Не встигли ми подивитися на виставку картин, сюди приїхали представники Державного бюро розслідувань“, – розповідає журналістка Марина Мадзігон.

На ролику видно, як співробітник ДБР підходить до директора музею Петра Гончара і просить “пройти візуально оглянути“ виставку.

На це директор музею відповідає, що для огляду має бути постанова.

Співробітник ДБР каже, що не спілкуватиметься з адвокатом і журналістами, після чого йде з місця подій.