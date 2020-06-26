Про це повідомила пресслужба політичної партії Європейська солідарність в Facebook.

Не встигли ми подивитися на виставку картин, сюди приїхали представники Державного бюро розслідувань, розповідає журналістка Марина Мадзігон.

На ролику видно, як співробітник ДБР підходить до директора музею Петра Гончара і просить пройти візуально оглянути виставку.

На це директор музею відповідає, що для огляду має бути постанова.

Співробітник ДБР каже, що не спілкуватиметься з адвокатом і журналістами, після чого йде з місця подій.

  • 26 травня в музеї Івана Гончара в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка викликали в Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин.
  • Того ж дня близько 16-ї години спецпідрозділ  ДБР силою вдерся в музей Гончара і забрав з собою оригінали документів на картини.
  • Пізніше відомство опублікувало офіційну заяву з приводу подій в музеї Гончара. У ньому стверджується, що метою візиту до  музею було вручення Порошенку  повістки про виклик на допит, оскільки він нібито ще жодного разу не з’являвся до  ДБР. Ця інформація не є правдивою.
  • Печерський суд Києва визнав незаконними обшуки в музеї Івана Гончара співробітниками Державного бюро розслідувань.