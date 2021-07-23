Медіаюрист ГО "Інститут масової інформації" (ІМІ) Алі Сафаров прокоментував, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повинна ввести санкції проти телеканалу "1+1" через трансляцію серіалу "Свати" російською мовою.

Про це він повідомив в коментарі “Детектору медіа”.

Як відомо, з 16 липня 2021 року набула чинності частина 6 статті 23 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Зазначена стаття передбачає, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто виключно українська.

З 19 липня телеканал “1+1” розпочав транслювати серіал “Свати” в українському дубляжі.

22 липня стало відомо, що телеканал “1+1” повернув в етер серіал студії “Квартал-95” з російським озвучанням. Кілька днів тому “Свати” перейшли на українську, але це обурило глядачів телеканалу. Тепер Нацраду з питань телебачення та радіомовлення просять відреагувати на порушення закону.

Сафаров пояснив, що мовний закон “не має виключень для телеканалів, навіть якщо вони активно сприяли обранню чинного президента”. Частина 6 статті 23 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, передбачає, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

“Фільми розповсюджуються та демонструються в Україні, у тому числі на телебаченні, дубльованими або озвученими державною мовою. Поряд із державною мовою іноземні фільми можуть містити аудіодоріжки, виконані іншими мовами. Закон не містить жодних виключень для телесеріалів, навіть якщо вони створені за сприяння чинного президента або міністра культури. Закон не містить виключень для телеканалів, навіть якщо вони активно сприяли обранню чинного президента. Для “поступового переходу” законом було відведено два роки – спеціально щоб бізнес здійснив всі необхідні заходи. У випадку порушення цієї норми для порушника, включаючи телеканали, мають настати юридичні наслідки”, – зазначив Сафаров.

Стаття 56 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” передбачає, що у разі фіксації актом про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови факту порушення суб’єктом господарювання незалежно від форми власності вимог щодо обов’язкового застосування державної мови, зокрема щодо мови демонстрації фільмів, Уповноважений із захисту державної мови, його представник складає на підставі такого акта протокол.

“Уповноважений з захисту державної мови й Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення мають право та обов’язок застосувати санкції до порушників мовного законодавства. Бездіяльність посадових осіб зазначених органів – є порушенням законодавства України й має тягнути за собою відповідальність для таких посадових осіб”, – резюмував Сафаров.

Нагадаємо, цей російськомовний серіал з 2008 року в Україні транслював телеканал “Інтер”. Там були показані перші п’ять сезоні. Фінальний, шостий сезон у 2013 році транслював телеканал “1+1”. Показ в Росії всіх шести сезонів відбувався на телеканалі “Росія-1”.

Ідея та сценарій серіалу належить студії “Квартал-95”. Студія брала участь у виробництві перший п’яти сезонів, шостий сезон робила самостійно.

З 2017 по 2019 роки серіал був заборонений до показу в Україні, оскільки головну роль в ньому зіграв включений до “чорного списку” Мінкульту російський актор Федір Добронравов. Це викликало обурення Володимира Зеленського, який на той час був лідером “Кварталу 95” і який виступав сценаристом та продюсером проєкту.

У червні 2019 року, коли Зеленський вже був президентом, Добронравова виключили зі списку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці. Незабаром після цього студія “Квартал-95” сповістила про відновлення показу серіалу на “1+1”. За рік після того колишній гендиректор “1+1 Media” Олександр Ткаченко був призначений міністром культури. На п’ятий день на посаді він, коментуючи ситуацію зі “Сватами”, заявив, що заборона на в’їзд в Україну іноземного актора не може одночасно слугувати підставою для того, щоб фільми з його участю також були заборонені в нашій країні.