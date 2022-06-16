Надання Україні статусу кандидата ЄС створить і підтримає європейські цінності – президент Румунії

Про це інформує американський телеканал CNN.
За його словами, усі знаходяться на переломному етапі європейської історії.
“Надзвичайні часи вимагають надзвичайної стратегічної та далекоглядної реакції. Надання статусу кандидата в ЄС Україні, Республіці Молдова та Грузії на Європейській раді наступного тижня є ключем до побудови міцного щита навколо всіх цінностей”, – заявив глава Румунії.
Йдеться про здатність проєктувати безпеку та стабільність у нашому сусідстві. Він наголосив, що часу на вагання не залишається, необхідно посилити багаторічну підтримку, щоб “допомогти Україні створити стійкість і впоратися з широким спектром проблем, що перетинаються, як звичайних, так і гібридних”.
Виступаючи спільно з ним, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі також пообіцяли підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
- Нагадаємо, лідери Франції, Німеччини та Італії прибули до Києва, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.
- Пізніше стало відомо, що президент Румунії Клаус Йоганніс прибув до Києва, куди трохи раніше приїхали президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.
- Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі підтвердив прихильність до курсу України на вступ до ЄС та додав, що Євросоюз не має затягувати з цим процесом.
- Раніше французький лідер Емманюель Макрон повідомив, що лідери Німеччини, Італії та Румунії підтримали надання Україні статусу кандидатки в членкині ЄС.
- Також канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що метою РФ є захоплення України, а Макрон побачив ознаки воєнних злочинів в Ірпені.