Надання Україні статусу кандидата ЄС створить і підтримає європейські цінності – президент Румунії

16 червня, виступаючи спільно зі своїми українськими, французькими, німецькими та італійськими колегами під час історичного візиту до Києва, президент Румунії Клаус Йоханніс запропонував Європейському Союзу надати Україні статус кандидата, зазначивши, що "немає часу для вагань".

Про це інформує американський телеканал CNN.

За його словами, усі знаходяться на переломному етапі європейської історії.

“Надзвичайні часи вимагають надзвичайної стратегічної та далекоглядної реакції. Надання статусу кандидата в ЄС Україні, Республіці Молдова та Грузії на Європейській раді наступного тижня є ключем до побудови міцного щита навколо всіх цінностей”, – заявив глава Румунії.

Йдеться про здатність проєктувати безпеку та стабільність у нашому сусідстві. Він наголосив, що часу на вагання не залишається, необхідно посилити багаторічну підтримку, щоб “допомогти Україні створити стійкість і впоратися з широким спектром проблем, що перетинаються, як звичайних, так і гібридних”.

Виступаючи спільно з ним, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі також пообіцяли підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.