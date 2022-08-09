Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
Мета такого кроку – знизити ризики, які можуть виникнути внаслідок повного припинення постачання газу з РФ. На тлі повномасштабної війни РФ проти України “Газпром” вже різко знизив обсяг постачання сировини до європейських країн.
За підрахунками Європейської комісії, країни ЄС мають загалом заощадити 45 млрд кубічних метрів газу. Німеччина має скоротити своє споживання газу приблизно на 10 млрд кубометрів, щоб досягти мети 15%.
Якщо не вдасться досягти достатньої економії на тлі широкомасштабного дефіциту постачання, наступним кроком може стати оголошення тривоги у всьому Євросоюзі та запровадження обов’язкових цільових показників щодо зниження споживання газу. Для цього кроку потрібна згода щонайменше 15 країн ЄС, на частку яких припадає не менше 65% всього населення Євросоюзу.
Водночас деякі країни ЄС, наприклад Іспанія та Італія, домоглися для себе винятків із плану економії газу і мають намір скоротити споживання менш ніж на 15%. Надзвичайний план діятиме протягом одного року.
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