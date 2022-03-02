Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Міністр наголосив, що якщо не буде літаків, то це не означає, що Україна здасться. Збройні сили продовжуватимуть боротьбу, але тоді, на жаль, буде більше втрат серед цивільних.
Проблему мають розв’язати за кілька днів. Оскільки тижнів для очікування постачання військової техніки наразі немає.
“Ми працюємо з низкою країн над цим, є прогрес із цього питання, але ми не можемо чекати. Тому що йдеться не про тижні, у нас немає тижнів, у нас є дні, і ми маємо розв’язати цю проблему за кілька днів”, – заявив Кулеба.
- Нагадаємо, спецслужба опублікувала відео з допитом полоненого російського військового. У повідомленні зазначають, що президент Росії Володимир Путін планував захопити Україну за три дні.
- Станом на 2 березня, протягом шести днів російсько-української війни ворог втратив близько 5 840 особового складу.
- У генеральному штабі повідомили оперативну інформацію щодо російсько-української війни станом на 24 годину 1 березня.
- Також 95-а окрема десантно-штурмова бригада України успішно контратакувала російських окупантів на Донеччині.
- У Миколаївської області, у Баштанці, ЗСУ знищили техніку російських окупантів. Місцевим вдалось декого вигнали із села та вони змушені були поїхати далі.