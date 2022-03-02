Наразі Україна потребує літаків, аби відбивати атаку ворога. Якщо їх навіть не буде, то боротьба все одно триватиме.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що якщо не буде літаків, то це не означає, що Україна здасться. Збройні сили продовжуватимуть боротьбу, але тоді, на жаль, буде більше втрат серед цивільних.

Проблему мають розв’язати за кілька днів. Оскільки тижнів для очікування постачання військової техніки наразі немає.

“Ми працюємо з низкою країн над цим, є прогрес із цього питання, але ми не можемо чекати. Тому що йдеться не про тижні, у нас немає тижнів, у нас є дні, і ми маємо розв’язати цю проблему за кілька днів”, – заявив Кулеба.