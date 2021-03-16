Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет Міністрів розширити перелік карантинних обмежень, що діють у "помаранчевій" зоні, на тлі ускладнення ситуації з коронавірусом у столиці.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Кличко наголосив, що ситуація в місті наразі складна. Так, на сьогодні в стаціонарах медзакладів Києва перебувають понад 3500 ушпиталених пацієнтів. З них 71% осіб – у тяжкому стані.

За словами Кличка, “це найскладніша ситуація для медиків Києва від початку пандемії”.

Він зазначив, що у столиці за останні 1,5 тижня кількість хворих на коронавірус та гушпиталених збільшилася майже вдвоє.

Кличко додав, що “з такими темпами розповсюдження вірусу і кількістю ушпиталень за добу вже за кілька днів місць у лікарнях не буде”.

“За минулу добу виявили 999 нових випадків. І динаміка розповсюдження хвороби – загрозлива. Тому Київ звертається до Уряду: розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у “помаранчевій” зоні. Тобто зробити те, що сьогодні виключно в компетенції Уряду”, – заявив Кличко.

Крім того, він закликав Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров’я, Мінінфраструктури та Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням встановлених карантинних заходів.

“Зокрема, щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торгових, розважальних закладів, ресторанів та кафе, заповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань. Бо, наприклад, на четвер у столиці заплановано великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів. До 35 тисяч. У нинішній ситуації це може стати другим “Буковелем”!” – наголосив Кличко.

Він також закликав мешканців столиці не бути легковажними – носити маски й дотримуватися карантину.

“Простіше носити маску і дотримуватися обмежень, ніж потім лікуватися! А бізнесу хочу сказати: будьте відповідальними – і за своє здоров’я, і за здоров’я інших людей! Контролюйте наповненість закладів та дотримання санітарних вимог! Інакше, якщо ситуація погіршиться, – заклади знову будуть зачинені!” – попередив Кличко.

(На відео – з 1:40)

Як відомо, в столиці виявили за минулу добу 999 хворих на коронавірус. Ще 19 осіб померли.

Загалом за період епідемії в місті зафіксовано 2936 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 147 710.

Наразі Київ перебуває в “помаранчевій” зоні карантину. Згідно із правилами адаптивного карантину, “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки встановлюється після “жовтого” і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації.

Він не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, проте сигналізує про небезпеку наближення до “червоної” зони карантину.

Тобто у регіонах із “помаранчевої” зони діють обмеження “жовтої” зони карантину. Однак місцеві органи самоврядування мають право вводити додаткові обмеження.