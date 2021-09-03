Печерський районний суд Києва зобов‘язав поліцію зареєструвати провадження щодо скоєння злочину проти державного діяча за фактом нападу на п'ятого президента, лідера "ЄС" Петра Порошенка.

Про це повідомив заявник у справі, генерал СБУ та депутат Київради від “ЄС” Віктор Кононенко.

Раніше повідомлялося, що особу, яка здійснила напад на п’ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, відпустили з поліції без повідомлення підозри та без будь-яких запобіжних заходів. Напад кваліфікували як хуліганство (ст. 296 ККУ).

24 серпня Кононенко подав заяву про злочин, передбачений, зокрема, статтею 346 ККУ — насильство щодо державного діяча, однак правоохоронці її проігнорували. Адвокати Порошенка повідомили, що позиватимуться у зв’язку з бездіяльністю поліції та некоректною кваліфікацією справи. Суд задовольнив скаргу.

“Печерський районний суд м. Києва задовольнив мою скаргу на бездіяльність посадових осіб Печерського управління поліції ГУНПУ в м. Києві та зобов‘язав їх зареєструвати провадження щодо скоєння злочину проти державного діяча”, — сповістив Кононенко, надавши копію відповідного рішення суду.

Кононенко акцентував, що це — “маленька перемога”, оскільки така кваліфікація нападу згодом дозволить вимагати серйознішого покарання для замовників, організаторів і виконавців злочину.

До того ж, каже Кононенко, рішення суду підтверджує факт злочинної бездіяльності поліції.

Зауважимо, відповідне рішення ухвалила суддя Світланою Волковою, яка також розглядає справу генерала Ігоря Павловського. Про скандальні рішення, звільнення і відновлення на посаді — за посиланням.