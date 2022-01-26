Посол України в Японії Сергій Корсунський заявив, що навіть якщо Російська Федерація розпочне в Україні "обмежену", а не повномасштабну війну, це становитиме смертельну загрозу для Європи.

Про це повідомляє британська інформаційна агенція Reuters.

“Якщо дійде до війни, то це буде перша в історії людства війна проти країни, на території якої 15 ядерних реакторів та 30 000 км газо- та нафтопроводів. Якщо вся ця інфраструктура буде зруйнована, не лише України більше не буде, а й Центральної Європи також. Ймовірно також, що постраждає і Західна Європа”, – наголосив Корсунський.

При цьому, дипломат зауважив, що ймовірність початку Росією відкритого вторгнення, як і раніше, невелика. Окрім цього, він нагадав, що українська армія наразі добре підготовлена та оснащена і здатна чинити опір російській збройній агресії.

Водночас посол України в Японії заявив, що Україна досі прагне дипломатичного вирішення нинішньої напруженості з Росією.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що Росія має відвести десятки тисяч військових від кордону з Україною, оскільки загроза Україні — це загроза безпеці усієї Європи.