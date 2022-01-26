Про це повідомляє британська інформаційна агенція Reuters.
“Якщо дійде до війни, то це буде перша в історії людства війна проти країни, на території якої 15 ядерних реакторів та 30 000 км газо- та нафтопроводів. Якщо вся ця інфраструктура буде зруйнована, не лише України більше не буде, а й Центральної Європи також. Ймовірно також, що постраждає і Західна Європа”, – наголосив Корсунський.
При цьому, дипломат зауважив, що ймовірність початку Росією відкритого вторгнення, як і раніше, невелика. Окрім цього, він нагадав, що українська армія наразі добре підготовлена та оснащена і здатна чинити опір російській збройній агресії.
Водночас посол України в Японії заявив, що Україна досі прагне дипломатичного вирішення нинішньої напруженості з Росією.
Раніше прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що Росія має відвести десятки тисяч військових від кордону з Україною, оскільки загроза Україні — це загроза безпеці усієї Європи.
- Нагадаємо, Путін пригрозив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- Як повідомлялось раніше, Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- При цьому, глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Окрім цього, молодший міністр Ірландії Малкольм Нунан звернувся до російського посла Юрія Філатова з попередженням, що заплановані навчання РФ можуть мати руйнівні наслідки для морської фауни.