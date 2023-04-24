Напруга досягла «історичного максимуму» – на засіданні Ради безпеки Генсек ООН різко засудив РФ за вторгнення в Україну

Про це глава ООН зазначив під час виступу.
Гутерріш заявив, що російське вторгнення завдає “величезних страждань і руйнує країну та її народ”, а також ще більше посилює викликані пандемією COVID-19 економічні потрясіння. Він додав, що “терміново потрібні ефективні відповіді”.
“Напруженість між великими державами досягла історичного максимуму”, – акцентував генсек ООН, додавши, що такі ж високі й ризики прямого конфлікту між ними.
Окрім цього, він закликав РФ продовжити виконання зобов’язань у межах “зернової угоди”.
Раніше, під час свого виступу, глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Захід у “знищенні глобалізації” та недотриманні міжнародного права. Окрім цього Лавров поскаржився, звинувативши союзників України у “відмові від дипломатії та вимогах роз’яснення питань на полі бою”.
Згодом представники Великої Британії та США в ООН відповіли на агресивну промову Росії.
Зауважимо, напередодні головування Росії на засіданні Ради Безпеки ООН 24 квітня, усі 27 послів Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій засудили дії РФ в Україні.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає необхідним реформувати Раду безпеки ООН на тлі головування Росії.
- Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель іронічно висловився щодо переходу головування в Раді Безпеки ООН до Росії, яке відбулося 1 квітня – в День сміху.
- У квітні Росія перейняла головування у Раді безпеки ООН. Однак Сполучені Штати досі не видали візи російській делегації в Організації Об’єднаних Націй, штаб-квартира якої розташована у Нью-Йорку.