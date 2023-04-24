російсько-українська війна
23:10 Напруга досягла «історичного максимуму» – на засіданні Ради безпеки Генсек ООН різко засудив РФ за вторгнення в Україну
22:46 До посольства Франції у Москві надійшов лист з «невідомою речовиною» – ЗМІ
22:34 Представники Великої Британії та США критикують «лицемірну» Росію на засіданні Ради безпеки ООН
21:41 WSJ: У російських суднобудівників закінчуються західні запчастини – галузь занепадає
19:43 Китайський уряд переписує історію виникнення COVID-19 — NYT
19:14 Напередодні засідання Ради Безпеки ООН усі 27 послів ЄС засудили дії Росії в Україні
18:50 Обговорили оборонні заходи в умовах воєнного стану – Зеленський провів координаційну нараду на Житомирщині
17:39 Речник Кремля підтвердив, що його син воював у складі ПВК «Вагнер» проти України
17:12 Терон Еджертон, який зіграв у фільмах «Рокетмен» та Kingsman, заявив, що будь-який актор може грати ролі ЛГБТК+
16:38 Національна збірна України з футболу продовжить офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024
16:04 У «Дії» тепер можна отримати витяг про несудимість
14:33 Китай поважає суверенний статус колишніх радянських республік як незалежних держав – МЗС країни
14:01 Кандидатуру Трампа на майбутніх виборах готові підтримати майже 70% республіканців
13:21 Бейонсе та Вікторія Бекхем: Twitter повернув галочку верифікації окремим мегапопулярним акаунтам
13:09 У Китаї видалили інтерв’ю посла у Франції про СРСР і Крим — Bloomberg
12:41 Іноземні журналісти, які працювали в Москві, вимагають звільнити репортера WSJ Евана Гершковича
12:06 Держкосмос та NASA уклали договір про співпрацю
12:02 У Черкаській області затримано російську агентку, яка намагалася влаштуватися до органу влади — СБУ
11:21 В Ірландії працівникам державних установ рекомендують видалити ТікТок з робочих пристроїв
11:21 Спроби Макрона залучити Китай як посередника у російсько-українській війні провалюються — Bloomberg
10:41 Нарахування пенсійних виплат: деякі жінки зможуть отримати надбавки
10:36 Чехія чекає офіційної заяви Пекіна щодо посла Китаю у Франції та висловлювання про суверенітет країн
09:25 Харківщина: ворог продовжує обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти області
09:01 Росіяни планують залучити до війни в Україні мігрантів з Центральної Азії – ЦНС
08:41 Втрати ворога: за добу воїни ЗСУ ліквідували майже 700 російських армійців

Напруга досягла «історичного максимуму» – на засіданні Ради безпеки Генсек ООН різко засудив РФ за вторгнення в Україну

24 квітня на засіданні Ради Безпеки всесвітньої організації під головуванням глави МЗС РФ Сергія Лаврова Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш різко розкритикував дії російської влади, що продовжує війну проти України.

Понеділок, 24 квітня 2023, 23:10
Підтримати

Про це глава ООН зазначив під час виступу.

Гутерріш заявив, що російське вторгнення завдає “величезних страждань і руйнує країну та її народ”, а також ще більше посилює викликані пандемією COVID-19 економічні потрясіння. Він додав, що “терміново потрібні ефективні відповіді”.

“Напруженість між великими державами досягла історичного максимуму”, – акцентував генсек ООН, додавши, що такі ж високі й ризики прямого конфлікту між ними.

Окрім цього, він закликав РФ продовжити виконання зобов’язань у межах “зернової угоди”.

Раніше, під час свого виступу, глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Захід у “знищенні глобалізації” та недотриманні міжнародного права. Окрім цього Лавров поскаржився, звинувативши союзників України у “відмові від дипломатії та вимогах роз’яснення питань на полі бою”.

Згодом представники Великої Британії та США в ООН відповіли на агресивну промову Росії.

Зауважимо, напередодні головування Росії на засіданні Ради Безпеки ООН 24 квітня, усі 27 послів Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій засудили дії РФ в Україні.

Теги: засідання, засудження, ізоляція росіян, ізоляція рф, ООН, рада безпеки, генсек ООН, критика

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook