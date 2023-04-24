Напруга досягла «історичного максимуму» – на засіданні Ради безпеки Генсек ООН різко засудив РФ за вторгнення в Україну

24 квітня на засіданні Ради Безпеки всесвітньої організації під головуванням глави МЗС РФ Сергія Лаврова Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш різко розкритикував дії російської влади, що продовжує війну проти України.

Про це глава ООН зазначив під час виступу.

Гутерріш заявив, що російське вторгнення завдає “величезних страждань і руйнує країну та її народ”, а також ще більше посилює викликані пандемією COVID-19 економічні потрясіння. Він додав, що “терміново потрібні ефективні відповіді”.

“Напруженість між великими державами досягла історичного максимуму”, – акцентував генсек ООН, додавши, що такі ж високі й ризики прямого конфлікту між ними.

Окрім цього, він закликав РФ продовжити виконання зобов’язань у межах “зернової угоди”.

Раніше, під час свого виступу, глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Захід у “знищенні глобалізації” та недотриманні міжнародного права. Окрім цього Лавров поскаржився, звинувативши союзників України у “відмові від дипломатії та вимогах роз’яснення питань на полі бою”.

Згодом представники Великої Британії та США в ООН відповіли на агресивну промову Росії.

Зауважимо, напередодні головування Росії на засіданні Ради Безпеки ООН 24 квітня, усі 27 послів Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій засудили дії РФ в Україні.