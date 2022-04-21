Наразі Україна має більше танків, ніж РФ – Пентагон

Про це пише американська щоденна газета The Washington Post.
“Зараз українці мають в Україні більше танків, ніж росіяни… і вони, безсумнівно, мають право їх використовувати”, – зазначив посадовець на умовах анонімності, встановлених Пентагоном.
Водночас порівняльний підрахунок танків сам по собі не є визначальним фактором, яка сторона має перевагу, оскільки РФ переорієнтовує своє вторгнення, щоб зосередитися в основному на східному регіоні та уздовж південного узбережжя, де портове місто Маріуполь продовжують оточувати та обстрілювати росіяни.
Проте перевага України в танках – броньованих машинах, які є потужним інструментом у наземному бою – є важливим показником, оскільки союзники збирають ресурси, щоб допомогти ЗСУ відбити російське вторгнення.
21 квітня Адміністрація Джо Байдена оголосила про додаткову військову допомогу Україні у розмірі $800 млн, включаючи додаткові 155-мм гаубичні артилерійські снаряди та безпілотник нової марки, спеціально розроблений для потреб України на полі бою.
Окрім цього, українські війська пошкодили деякі російські бронетранспортери, а інші були кинуті після того, як стали непридатними, що, на думку військових експертів, свідчить про те, що РФ була не готова до українського опору.
- Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що у Європейському Союзі прийняли рішення про надання важкого озброєння Україні без оголошення поставок.
- За словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, ВПС США розробили нову систему безпілотників Phoenix Ghost для потреб України. Новий пакет допомоги містить понад 121 систему безпілотників.
- Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надає Україні військову допомогу, зокрема бронетехніку.
- Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав країни Європейського Союзу розширити постачання зброї в Україну та скоротити використання російських енергоносіїв.