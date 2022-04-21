Наразі Україна має більше танків, ніж РФ – Пентагон

“Зараз українці мають в Україні більше танків, ніж росіяни… і вони, безсумнівно, мають право їх використовувати”, – зазначив посадовець на умовах анонімності, встановлених Пентагоном.

Водночас порівняльний підрахунок танків сам по собі не є визначальним фактором, яка сторона має перевагу, оскільки РФ переорієнтовує своє вторгнення, щоб зосередитися в основному на східному регіоні та уздовж південного узбережжя, де портове місто Маріуполь продовжують оточувати та обстрілювати росіяни.

Проте перевага України в танках – броньованих машинах, які є потужним інструментом у наземному бою – є важливим показником, оскільки союзники збирають ресурси, щоб допомогти ЗСУ відбити російське вторгнення.

21 квітня Адміністрація Джо Байдена оголосила про додаткову військову допомогу Україні у розмірі $800 млн, включаючи додаткові 155-мм гаубичні артилерійські снаряди та безпілотник нової марки, спеціально розроблений для потреб України на полі бою.

Окрім цього, українські війська пошкодили деякі російські бронетранспортери, а інші були кинуті після того, як стали непридатними, що, на думку військових експертів, свідчить про те, що РФ була не готова до українського опору.