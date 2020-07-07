Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
“Більше року ми живемо в країні, в якій стали нормою політичні переслідування опозиції, “судилища” над ветеранами, волонтерами, активістами та військовими, зачистка професіональних кадрів в ЗСУ, а нещодавно додався ще й політичний тиск на голову НБУ”, — написала депутатка.
За її словами, через систематичний політичний тиск Яків Смолій був вимушений написати заяву про відставку. Фріз також наголосила, що втручання у діяльність державного діяча в Україні є кримінальним правопорушенням.
“Тому мною було направлено звернення до Державного бюро розслідувань з вимогою внести відомості про вчинення кримінального правопорушення за статтею 344 Кримінального кодексу України у формі незаконного впливу на діяльність державного діяча в особі голови НБУ Якова Смолія та забезпечити проведення повного та неупередженого розслідування”, — заявила нардепка.
- 1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”. “Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні”, – заявив Смолій.
- 2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.
- Верховна Рада України 3 липня підтримала проєкт постанови про відставку голови Національного банку Якова Смолія.
- Яків Смолій заявив, що представники влади вимагали від нього приймати економічно необґрунтовані рішення, які могли завдати шкоди економіці країни: зокрема, друкувати гроші, підвищити інфляцію до 11% і змінити курс гривні (встановити на рівні 30 грн/долар).
- Також Яків Смолій повідомив, що його заяві про відставку передувала зустріч із президентом Володимиром Зеленським.