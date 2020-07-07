Народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз звернулася до Державного бюро розслідувань з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо можливого політичного тиску на колишнього голову Національного банку Якова Смолія.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Більше року ми живемо в країні, в якій стали нормою політичні переслідування опозиції, “судилища” над ветеранами, волонтерами, активістами та військовими, зачистка професіональних кадрів в ЗСУ, а нещодавно додався ще й політичний тиск на голову НБУ”, — написала депутатка.

За її словами, через систематичний політичний тиск Яків Смолій був вимушений написати заяву про відставку. Фріз також наголосила, що втручання у діяльність державного діяча в Україні є кримінальним правопорушенням.

“Тому мною було направлено звернення до Державного бюро розслідувань з вимогою внести відомості про вчинення кримінального правопорушення за статтею 344 Кримінального кодексу України у формі незаконного впливу на діяльність державного діяча в особі голови НБУ Якова Смолія та забезпечити проведення повного та неупередженого розслідування”, — заявила нардепка.

1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”. “Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні”, – заявив Смолій.