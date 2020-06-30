Народний депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв натякнув, що Офіс президента міг домовитися з російськими представниками грального бізнесу (зокрема, в питанні легалізації інтернет-казино).

Відповідну заяву він зробив, представивши свої поправки до законопроєкту про гральний бізнес, повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про проєкт закону № 2285-д “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”.

Нардеп Соболєв вніс до цього документа низку поправок: зокрема, № 1382, яка стосувалася інтернет-казино. Цією поправкою пропонувалося виключити зі статті 18 законопроєкту норму про ідентифікацію гравця через Інтернет (віртуальну ідентифікацію).

“Ви розповідаєте про 4 млрд (гривень, – ред.) доходів (від грального бізнесу, – ред.). Ні. Я думаю, що ви думаєте про інші доходи – свої власні. Ті, хто сьогодні контролює російську мережу казино по всьому світу, підійшли до вас, врегулювали все. Чи були вони в Офісі президента – не знаю. Але цей закон чітко підкреслить: зайшли вони туди чи ні. Коли ми побачимо, чи буде підпис президента під цим законопроєктом”, – зазначив Соболєв.

У підсумку поправку не підтримали.

(На відео – з 4 год. 36 хв)

Під час презентування своїх поправок нардеп Соболєв також заявив, що в залі ВР “є лобісти корупційних схем”, закладених у законопроєкті.

“Вас цікавлять зустрічі з власниками російських казино, які будуть легалізовані на території України, букмекерських контор. Вас цікавлять переговори з ними, які відсотки будуть, як це буде ділитися”, – заявив він.

Варто зазначити, що протягом сьогоднішнього засідання нардепи розглядали виключно поправки до законопроєкту про гральний бізнес. Були розглянуті поправки нардепа Сергія Соболєва та депутата від ОПЗЖ Наталії Королевської.

Загальна кількість поправок до законопроєкту становить майже 3,5 тисячі. Поправки розглядаються за авторством, а не по черзі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков припустив, що законопроєкт про гральний бізнес буде розглянуто за повною процедурою за кілька днів.

“Скорочена процедура тут не може застосовуватися. Ми йдемо по поправках. Я думаю, що не всі автори будуть на них наполягати в повному обсязі. Будемо дивитися, як розгортатимуться події… Я сподіваюся, що за кілька днів ми зможемо пройти цей законопроєкт”, – зазначив Разумков на брифінгу в ВР.

Як відомо, в лютому 2020 року було оприлюднено розслідування Bihus.Info, в якому говорилося, що новий орган контролю за гральним ринком може без конкурсу очолити Борис Баум, який працював у російсько-українському енергетичному бізнесі, входив до наглядової ради Нікопольського заводу феросплавів і “мав досвід управління казино”. У розслідуванні зазначалося, що Баум є громадянином Латвії. Він працював з російсько-українською групою VS Energy. За даними журналістів, Баум почав співпрацювати з Офісом президента ще до обрання нової Верховної Ради (тоді в ОПУ створили робочу групу з розробки закону про легалізацію азартного ринку).

В Офісі президента в коментарі журналістам підтвердили, що хотіли б бачити Бориса Баума на чолі нового держоргану – Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор.

У розслідуванні вказувалося, що Баум виконує роль неформального комунікатора від Банкової з гральним ринком і депутатами, які працювали над законопроєктом про його легалізацію. Згідно з інформацією журналістів, Баум регулярно зустрічався з менеджментом азартних закладів і їздив на Банкову розповідати про переговори щодо законопроєкту.

#Букви також раніше писали, що поява на робочих групах щодо законопроєкту Бориса Баума змусила задуматися, “що на український ринок зайдуть ще й росіяни”.