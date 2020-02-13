Таку заяву депутат зробила в ефірі телеканалу “НАШ”.

За її словами, думки народних обранців з приводу атипового коронавірусу суттєво розійшлися.

“Депутати нашої фракції розділилися. Одні вважають, що коронавірус – це дійсно загроза, а інші, що це маркетинговий хід, щоб продати побільше масок”, – сказала Василевська-Смаглюк.

В той же час вона підкреслила, що сама належить до другої категорії.

“Я належу до другої категорії і вважаю, що це маркетинговий хід, але про всяк випадок запаслася респіраторами. Купила 10 штук по 150 гривень”, – заявила нардеп.

Також Василевська-Смаглюк заявила, що українська влада у випадку з вірусом сподівається на “а раптом пронесе”.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.