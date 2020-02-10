Об этом шла речь в ее интервью изданию “Украинская правда”.

За словами міністерки, людям, які напередодні були в Китаї або контактували з людьми, які бували там протягом останнього часу, та відчувають ознаки гострого респіраторного захворювання, варто звернутися в першу чергу до сімейного лікаря.

“Варто йти до сімейного лікаря й обов’язково озвучити те, що мав місце контакт з особою з Китаю та є певні симптоми. У сімейного лікаря є свій алгоритм. Він повинен взяти біологічний матеріал на діагностику та направити вас до інфекційної лікарні, де, власне, проведуть безпосередньо фахівці додаткове обстеження. Це ми робимо зі всіма, в котрих були підозри”, — сказала голова МОЗ.

Скалецька запевняє, що всі сімейні лікарі проінструктовані про те, як діяти в цій ситуації.

“[Лікарі] проінструктовані. У нас була селекторна нарада на минулому тижні з департаментами охорони здоров’я. Ще раз наголошували, що ніколи не завадить провести інструктування раз в тиждень, для доперевірки, щоб всі дійсно розуміли як діяти”, — додала вона.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.