Офіс генерального прокурора повідомив про підозру народному депутатові України Владиславу Поляку за фактами неособистого голосування (ст. 364-2 КК України). Це перший у практиці випадок притягнення до відповідальності за так зване "кнопкодавство".

Про це повідомила пресслужба ОГП.

За даними слідства, 21 лютого 2020 року Поляк застосував персональну електронну картку іншого народного депутата та шляхом натискання кнопки “За” здійснив замість нього голосування з метою прийняття трьох поправок до законопроєкту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”.

Нардеп належним чином викликався до Офісу генпрокурора на 11 лютого 2021 року для вручення повідомлення про підозру, однак, не з’явився та про причини неявки не повідомив. У зв’язку з цим, у порядку, передбаченому КПК України, письмове повідомлення про підозру для ознайомлення та вручення направлено до Апарату Верховної Ради України, за місцем проживання, на електронну поштову скриньку та на інші відомі стороні обвинувачення засоби зв’язку.

Наразі вживаються заходи для завершення слідства та скерування обвинувального акту до суду.

У разі доведення вини, народному депутатові загрожує покарання у виді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, раніше рух “Чесно” надав фото та відео, на яких зафіксовано, як під час голосування 20 лютого минулого року Поляк спочатку голосує на порожньому місці праворуч (місце закріплено за депутатом групи “Довіра” Василем Петьовкою), а потім натискає на кнопку на своєму пульті.

На табло голосування системи “Рада” видно, що “За” проголосували з обох місць.