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Нацрада скасувала телевізійні всі ліцензії «Медіа Групи Україна» Ахметова

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії національних телеканалів "Україна", "Україна24", "ДОНБАС", "Футбол 1/2/3", "НЛО" та "Індиго", які входили до "Медіа Групи України" бізнесмена Ріната Ахметова.

Четвер, 21 липня 2022, 14:23
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Про це повідомляє “Укрінформ”.

Водночас із заявою щодо анулювання ліцензії на мовлення звернувся єдиний в Україні провайдер програмної послуги IPTV, OTT, що також представляв медіахолдинг Ахметова: “Ще один представник “Медіа Групи Україна” — це єдиний наш ліцензіат, яким мав ліцензію провайдера програмної послуги IPTV, OTT — теж звернувся із заявою про анулювання ліцензії”, — заявили під час засідання.

У такий спосіб, із завтрашнього дня ліцензії втрачають чинність.

ДОВІДКА. Нагадаємо, що нещодавно український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про рішення інвестиційної компанії SCM вийти з медійного бізнесу. Через що “Медіа Група Україна” й відмовилась на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

Вже о 00:00 12 липня всі телеканали та онлайн-інтернет видання, які входять до “Медіа Група Україна”, припинили оновлення. Це сталось після заяви бізнесмена Ріната Ахметова про вихід інвестиційної групи SCM з “Медіа Група Україна”. Рішення продиктоване набранням чинності законом “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.

Теги: Медіа Група Україна, медіа, медіабізнес, Рінат Ахметов

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