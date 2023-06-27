Представник Китаю в ЄС Фу Цун сказав, що Китай поважає територіальну цілісність усіх країн і виступає за мир.

Джерело: Aljazeera

Фу Цун припустив, що Китай може підтримати цілі України щодо відновлення своєї територіальної цілісності 1991 року, яка включає Крим.

Фу Цуна запитали про підтримку цілей України, які включають повернення інших українських регіонів, які зараз окуповані Росією, на що високопоставлений китайський дипломат сказав: “Я не розумію, чому б і ні”.

“Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Отже, коли Китай налагодив відносини з колишнім Радянським Союзом, ми домовилися про це. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які повинні обговорюватися та вирішуватися Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо”, – повідомив Фу Цун.

Окрім Фу Цуна, лідери Китаю загалом утримуються від публічних коментарів щодо російської анексії українських територій.