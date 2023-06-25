25 червня міністерство закордонних справ Росії оприлюднило підсумки зустрічі заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка з першими дипломатами КНР в Пекіні.

Джерело: AP

Руденко здійснив неоголошений візит до Пекіна, де зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом, щоб обговорити “міжнародні та регіональні питання, що викликають спільне занепокоєння”.

У повідомленні російського МЗС мовиться, що Руденко був прийнятий міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом і провів “планові консультації” із заступником міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосю.

Згідно з повідомленням, обговорювали хвилювання в Росії під час відкритого заколоту найманців ПВК “Вагнер”.

Китай офіційно не прокоментував кризу в Росії.

Водночас росіяни заявили, що китайська сторона “висловила підтримку зусиллям керівництва РФ стосовно стабілізації ситуації в країні у зв’язку з подіями 24 червня, а також підтвердила зацікавленість у зміцненні єдності та подальшому процвітанні Росії”.

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Зауважимо, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Вже незабаром найманці ПВК “Вагнер” захопили під свій контроль всі військові об’єкти вже у другому російському місті – Воронежі.

Згодом президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії “зрадою” і пообіцяв покарати винних.

Тоді як у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російська столиця готується до облоги: там введено режим контртерористичної операції.

Після чого у межах угоди з Лукашенком кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер”, було зупинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Сам Пригожин поїхав до Білорусі, а бойовики не будуть притягнуті до суду за свою участь у повстанні, а натомість підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії. Раніше цей крок глава групи відкидав.