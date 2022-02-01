Колишній голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що слідчі Державного бюро розслідувань провели у нього перший домашній обшук. За його словами, підставою стала кримінальна справа за фактом мирного врегулювання проблеми так званого "газу Жеваго".

Про це Андрій Коболєв повідомив у Facebook.

ДБР влаштувало слідчі дії у колишнього голови НАК “Нафтогаз України” в межах розслідування факту відчуження 305 млн кубометрів газу 2020 року на користь структур, ймовірно, пов’язаних з Костянтином Жеваго.

Слідчі вбачають у цьому ознаки злочину, водночас Коболєв наполягає, що діяв в інтересах “Нафтогазу”.

“Коментувати саму процедур обшуку вже в моїй присутності не буду, але на його формальному приводі варто трохи зупинитись: підставою стала кримінальна справа за фактом мирного врегулювання проблеми так званого “газу Жеваго”. Справа тягнеться вже відносно давно (як і велика кількість інших справ, які відкривалися та продовжують відкриватися або з метою банального залякування, або публічної дискредитації команди Нафтогазу 2014-2021)”, – написав Коболєв.

За його словами, у процесі врегулювання проблеми, яка виникла понад 20 років тому, команди Нафтогазу та Укртрансгазу керувались інтересами компаній та змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько 2 млрд грн (зокрема повернути понад 200 млн грн вже списаних коштів), що значно перевищувало ринкову вартість самого спірного газу в період врегулювання.

Андрій Коболєв додав, що готовий пояснити будь-яке своє рішення на посаді голови правління і не має наміру тікати з України.

“Мені не страшно, хоч і трошки огидно. Не сильно, адже з визначальним принципом поточного історичного моменту під кодовою назвою “Слабоуміє і отвага” мене почали знайомити приблизно рік тому”, – резюмував Коболєв.

Довідка. Історія “газу Жеваго” розпочалася у 2000 році. “Укренергозбут” передав “дочці” Нафтогазу – “Укртрансгаз” 418 млн кубометрів газу для доставлення. УТГ не поставив 305 млн кубометрів. Часткове виконання договору стало підставою для багаторічного судового процесу.

Через 19 років Укренергозбут продав право на отримання суперечливого об’єму газу фінансовій компанії “Фін-Інвест”. Своєю чергою, суд постановив стягнути з УТГ вартість газу в розмірі 2,3 млрд грн.

У 2020 році право вимоги перейшло до ТОВ “Профі-Газ”, а вже у листопаді 2020 року сторони оформили мирову угоду, за якою УТГ вирішив віддати газ. Коболєв як керівник Нафтогазу підписав рішення акціонера Укртрансгазу про врегулювання суперечки.

28 квітня Кабінет Міністрів звільнив голову правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва. Замість нього КМУ призначив Юрія Вітренка новим очільником компанії., ігноруючи рішення наглядової ради. “Нафтогаз”, реагуючи на звільнення Коболєва і призначення Вітренка, назвав це “наругою” та “юридичною маніпуляцією”.