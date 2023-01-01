Про це глава альянсу розповів BBC.

Він переконаний, що військова підтримка забезпечить виживання України як суверенної країни та змусить Росію сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення війни.

Столтенберг пояснив, що російська програма часткової мобілізації показала, що Москва не має бажання припиняти війну найближчим часом.

Ми маємо бути готовими до довгого шляху, тому що, як ви помітили, Росія не має наміру відмовлятися від своєї головної мети — встановлення контролю над Україною”, – зазначив глава НАТО.

Успіхи української армії не повинні створювати оманливого відчуття швидкої перемоги Києва, адже РФ провела мобілізацію та поповнила ряди військових, багато хто з мобілізованих зараз проходить навчання, що може свідчити про підготовку до можливої спроби нового наступу.

Єнс Столтенберг акцентував, що наразі Україна гостро потребує військової підтримки Заходу.

Більшість воєн закінчуються мирними переговорами. Швидше за все, так буде і з цією війною. Але ми знаємо, що умови, на яких буде укладено мир для України, повністю залежать від співвідношення сил на полі бою”, – резюмував генсек.

Зауважимо, повномасштабна війна Росії в Україні довела хибність майже всіх припущень. Вторгнення Путіна в лютому вразило всіх. Зокрема тих, хто вважав Москву достатньо розумною для того, аби не намагатися вдаватися до такого масштабного й безглуздого кроку. Як і тих, хто вважав, що російські військові зможуть пройти маршем країну з населенням у 40 мільйонів і перейдуть до зачистки протягом 10 днів. Та тих, хто думав, що у росіян є технічні та розвідувальні здібності, щоб робити більше, ніж просто безладно обстрілювати цивільні райони зі застарілої артилерії, вважаючи, що кремлівські збройні сили еволюціонували з 90-х років, які зрівняли з землею Грозний у Чечні.