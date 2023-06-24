Неонацисти із ДШРГ "Русич" заявили про підтримку ПВК "Вагнер" і Євгена Пригожина, які почали військовий заколот у Росії.

Джерело: Telegram-канал ДШРГ “Русич”

Представники неонацистського ДШРГ прокоментували звернення президента РФ Володимира Путіна щодо ситуації в Росії.

На думку “Русич”, Путін міг би піти на зустріч Пригожину і його 25 000 найманцям та “відкрити очі” на те, який бардак відбувається в Росії та російській амії і “звільнити двох чиновників старої епохи”.

“Тим 25 тисячам, які єдині приносили нам масштабні перемоги за останні пів року”, – мовиться у повідомленні.

“Невже кар’єри цих двох, які вже на завершенні своїх сил, варті відкритого кровопролиття в країні?”, – додали неонацисти.

Вони резюмували, що цей конфлікт потрібно закінчити, але зробити це “розумно”.

У ДШРГ додали: якщо вагнерівці пішли на такий крок, розуміючи наслідки, то, імовірно, вони були змушені це зробити.

Що передувало?

Напередодні, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії “знає про ситуацію, що складається навколо Пригожина”.

“Вживаються всі необхідні заходи”, – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

У Ростові – місті, звідки, за словами Пригожина, Шойгу керував передбачуваним ударом по своїх військах, оголошено план “Фортеця”, який передбачає повну мобілізацію місцевих спецслужб.

“Це не військовий переворот, це марш справедливості. Наші дії жодним чином не заважають збройним силам”, – сказав керівник Пригожин, додавши, що “більшість солдатів” на його боці.

Міністерство оборони Росії оприлюднило повідомлення, що усі заяви Пригожина вони розцінюють як “провокацію”.

Російським державним ЗМІ і Telegram-каналам вже заборонено згадувати будь-які заяви Пригожина.

Що відомо на цей час?

За повідомленнями російських видань у ряді регіонів РФ (Москва, Московська область, Воронезька область) запроваджено режим контртерористичної операції.

МО РФ оприлюднило звернення до “вагнерівців” з закликом не брати участі у “злочинній авантюрі” Пригожина.

В Ростові невідомі особи у військовій формі та бронетехніка розташувались навколо штабу Південного воєнного округу російської армії. Пригожин повідомив про його захоплення, ЗМІ РФ не коментують цих заяв.

Губернатор Ростовської області закликав мешканців області не виходити з помешкань та не виїжджати на трасу, яка з’єднує Ростов з Воронежем та Москвою.

За інформацією ЗМІ, найманці ПВК “Вагнер” захопили під свій контроль всі військові об’єкти вже у другому російському місті – Воронежі.