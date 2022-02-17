Відповідно до нових супутникових знімків понтонний міст, зведений поблизу білоруського села Вепри через річку Прип'ять менш ніж за 6 км від українського кордону, зник.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на власні джерела у розвідці США та отримані знімки.

Західна розвідка та військові чиновники уважно відстежували зведення мосту як частину допоміжної інфраструктури, яку Росія могла готувати напередодні потенційного нападу.

Супутникові знімки від Maxar і Planet Labs показали наявність та готовність тактичного мосту вже вночі у вівторок.

Проте вже у четвер міст не зафіксували на знімках.

Не відразу було зрозуміло, чому його побудували чи демонтували. Цілком можливо, що споруду використовували як частину інфраструктури у російсько-білоруських навчаннях.

Водночас є припущення, що розгорнуті там російські чи білоруські військові сили, котрі, за оцінками західних чиновників могли бути використані у потенційному нападі на Україну з півночі — вже перемістили необхідну техніку, тому більше не мали потреби у споруді.

Згідно з оцінками західної розвідки, Путін може почати повномасштабне вторгнення в Україну в будь-який момент, проте у США досі не вірять, що він ухвалив остаточне рішення.

Росія також подала низку суперечливих сигналів, зокрема оголосила, що частина її сил відступатиме від українського кордону. Натомість чиновники публічно заявили, що на кордоні немає жодних ознак деескалації.