Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на власні джерела у розвідці США та отримані знімки.
Західна розвідка та військові чиновники уважно відстежували зведення мосту як частину допоміжної інфраструктури, яку Росія могла готувати напередодні потенційного нападу.
Супутникові знімки від Maxar і Planet Labs показали наявність та готовність тактичного мосту вже вночі у вівторок.
Проте вже у четвер міст не зафіксували на знімках.
Не відразу було зрозуміло, чому його побудували чи демонтували. Цілком можливо, що споруду використовували як частину інфраструктури у російсько-білоруських навчаннях.
Водночас є припущення, що розгорнуті там російські чи білоруські військові сили, котрі, за оцінками західних чиновників могли бути використані у потенційному нападі на Україну з півночі — вже перемістили необхідну техніку, тому більше не мали потреби у споруді.
Згідно з оцінками західної розвідки, Путін може почати повномасштабне вторгнення в Україну в будь-який момент, проте у США досі не вірять, що він ухвалив остаточне рішення.
Росія також подала низку суперечливих сигналів, зокрема оголосила, що частина її сил відступатиме від українського кордону. Натомість чиновники публічно заявили, що на кордоні немає жодних ознак деескалації.
- Нагадаємо, стало відомо, що поблизу білоруського села Вепри військові навели міст через річку Припʼять, що може скоротити шлях до кордону з Україною. Західна розвідка та військові чиновники США уважно стежать за будівництвом мосту як частиною інфраструктурної підтримки, яку Росія створює для потенційного нападу.
- Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що сигнали Москви про продовження дипломатичної роботи “дають підстави для обережного оптимізму”.
- Пізніше Єнс Столтенберг заявив, що Кремль нарощує свої сили на кордоні з Україною, а не виводить їх, як про це пишуть російські чиновники та ЗМІ.
- Також Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що США не знайшли підтвердження відведенню російських військових з українських кордонів. Наразі їх понад 150 тисяч, і ризик вторгнення триває.
- Окрім цього, Президент США Джо Байден 17 лютого сказав журналістам, що у США є підстави вважати, що РФ найближчим часом “створить операцію під фальшивим прапором” з метою виправдання потенційного нападу на Україну.