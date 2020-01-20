Незважаючи на ряд ініціатив Володимира Зеленського щодо припинення війни на сході України, там продовжують гинути наші бійці. Так, у 2019 році безповоротні втрати Збройних сил України склали 100 чоловік, поранення і травми отримали 507.

Про це йдеться у відповіді прес-служби Генерального штабу ЗСУ на запит #Букв.

Згідно з відповіддю, у 2017 році на Донбасі загинули 208 бійців, 1300 осіб – поранені; в 2018 році – 120 військовослужбовців ЗСУ загинуло, 799 – отримали поранення; в 2019 році – 100 чоловік убитими, 507 – поранені.

Станом на 16 січня 2020 року, на сході нашої країни загинули чотири бійці, а 20 осіб отримали поранення.

У Генеральному штабі наголосили, що облік втрат особового складу не передбачає облік втрат інших військових формувань (у тому числі добровольчих) і цивільних осіб.

Крім того, 18 січня в зоні проведення бойових дій на Донбасі в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення. 19 січня також є один загиблий.

Нагадаємо, що під час виборчої кампанії Зеленський різко критикував п’ятого Президента Петра Порошенка через безперервної війни на Донбасі і того, що там гинуть мирні громадяни і українські військові.

Сам же Зеленський обіцяв докласти максимум зусиль, щоб військові дії скоріше закінчилися.

У 2019 Володимиру Зеленському вдалося розморозити Нормандський формат переговорів і забезпечити розведення сил на трьох ділянках лінії фронту і запланувати ще три. Але незважаючи на всі ці зусилля, обстріли тривають, СММ ОБСЄ фіксує нове озброєння противника.

Наприклад, 4 січня на полігоні біля населеного пункту Міусинськ, що в Луганській області, за допомогою безпілотника вдалося зафіксувати сім одиниць реактивних систем залпового вогню. У той же день спостерігачі зафіксували озброєння за лінією розведення, яке бойовики доставили з укриттів. Це 40 гаубиць і 13 танків.

А 1 січня знайшли “Град” поблизу населеного пункту Новоамвросиевское, розташованого в 56 кілометрах на схід від Донецька.