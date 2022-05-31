Про це інформує американський телеканал CNN.
“Я думаю, що ми не повинні нічого виключати протягом найближчих тижнів. Все залежить від розвитку ситуації на місці», – зазначив Макрон журналістам після спеціального саміту Європейського Союзу в Брюсселі.
Його слова прозвучали після того, як лідери ЄС у понеділок домовилися заборонити більшість імпорту російської нафти в межах шостого пакета санкцій проти Москви.
Макрон зауважив, що це дуже сильний пакет, який знову ж таки “кілька тижнів тому ніхто не вважав можливим”. Він наголосив, що це досить структуроутворювальний захід, який пошкодить російську економіку в короткостроковій перспективі.
- Нагадаємо, голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що країни-члени Євросоюзу узгодили шостий пакет антиросійських санкцій. Зокрема вони торкнуться постачання нафти з РФ та одного з найбільших російських банків – “Сбербанку”.
- Окрім цього, представники Європейського Союзу відновлюють зусилля, щоб домовитися щодо ембарго на російську нафту після того, як “важкі переговори” завершились безрезультатно, відтермінувавши у такий спосіб шостий раунд європейських санкцій проти Москви.
- Президент США Джо Байден скористався нагодою, щоб пов’язати свято Дня пам’яті США із вторгненням РФ в Україну.
- У Франції зреагували на загибель журналіста Фредеріка Леклерка, який отримав смертельне поранення унаслідок обстрілу росіянами евакуаційної колони поблизу Сєвєродонецька.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо російсько-української війни.