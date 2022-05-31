31 травня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що нічого не можна виключати щодо можливого наступного раунду санкцій проти РФ у відповідь на широкомасштабний напад на Україну.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Я думаю, що ми не повинні нічого виключати протягом найближчих тижнів. Все залежить від розвитку ситуації на місці», – зазначив Макрон журналістам після спеціального саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Його слова прозвучали після того, як лідери ЄС у понеділок домовилися заборонити більшість імпорту російської нафти в межах шостого пакета санкцій проти Москви.

Макрон зауважив, що це дуже сильний пакет, який знову ж таки “кілька тижнів тому ніхто не вважав можливим”. Він наголосив, що це досить структуроутворювальний захід, який пошкодить російську економіку в короткостроковій перспективі.