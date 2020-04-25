Колишній головний історик проєкту Меморіального центру "Бабин Яр" Карел Беркгоф заявив, що більше не може публічно підтримувати його "з етичних міркувань" – через ситуацію навколо режисера з РФ Іллі Хржановського.

Про це провідний науковий співробітник NIOD в Амстердамі (Інституту вивчення війни, Голокосту та геноциду) написав у статті для інформаційного ресурсу “Главком”.

Так, раніше в Мережі розгорівся гучний скандал через залучення до зйомок фільму “Дау. Дегенерація” режисера Іллі Хржановського немовлят із українських дитячих будинків.

Київський “Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр” (BYHMC), в якому росіянин працює на посаді художнього керівника, відреагував на скандал. У Центрі утрималися від критики дій режисера і заявили, що “остаточні рішення слід приймати після об’єктивних висновків правоохоронних органів”.

Тепер же із заявою виступив Карел Беркгоф.

“Проєкт Меморіального Центру Голокосту «Бабин Яр» очікує дуже складне майбутнє. Це стало цілком очевидним для мене в листопаді 2019 року, коли я вперше зіткнувся з новим керівництвом проєкту… Я відчуваю глибоку печаль через те, що було втрачено. Я звик відчувати, що проєкт має певні моральні орієнтири, але це більше не так”, – зазначив Беркгоф.

Він розповів, що в квітні 2016 року до нього як експерта з історії Бабиного Яру звернулися з пропозицією стати істориком Меморіального центру Голокосту в Києві і його представником в академічних колах.

Беркгоф погодився на співпрацю, відзначивши серйозний рівень задуманого проєкту і залучених до його реалізації людей.

Він уточнив, що займав посаду головного історика центру з лютого 2017 року по січень 2020-го, розробляючи концептуальні документи, представляючи його інтереси “як на сторінках різних публікацій, так і під час низки зустрічей”.

“Наприкінці жовтня – у першій половині листопада 2019 року, абсолютно несподівані для мене радикальні рішення та зміни перевернули BYHMC, який я знав, з ніг на голову. Було створено нову посаду художнього керівника, який, вочевидь, мав контролювати весь проєкт, включаючи наукові дослідження. Посаду відразу ж зайняв режисер Ілля Хржановський, який раніше керував проєктом “Дау”. До цього я ніколи не чув про нього, але проєкт викликав низку запитань. Він включав зйомку дітей-сиріт, здавалося б, із розумовою інвалідністю, і щонайменше один випадок реального сексуального насильства між непрофесійними акторами. У зйомках брали участь реальні російські неонацисти, яким, вірогідно, заплатили за це. Співробітницям ставили образливі питання. Я навіть знайшов в Інтернеті твердження про те, що умови праці мали ознаки певного культу“, – розповів Беркгоф.

За його словами, відразу ж після призначення Хржановського “було докладено енергійні зусилля до повної заміни команди BYHMC”.

“Майже всі представники високопрофесійної команди (менеджери та спеціалісти, відповідальні за розробку контенту), яким я довіряв, або були звільнені, або вирішили піти самі… Завершення руйнації майже співпало з призначенням нового генерального директора. Це нагадувало звичайну чистку, тим більше зловісну. Особливо зважаючи на те, що з сайту проєкту зникли будь-які згадки про команду, яку я знав”, – уточнив історик.

Беркгоф з’ясував, що у вересні 2019 року, в презентації, Хржановський зробив низку пропозицій “щодо меморіалізації трагедії Бабиного Яру”. Вони включали використання “психометричних алгоритмів”, “онлайн-реєстрацію” та “персоналізовані анкети”.

“Згідно з презентацією, дорослі відвідувачі меморіального центру здійснюватимуть подорож, “в основі якої лежатиме етичний вибір”. Використовуватиметься технологія розпізнавання облич, щоб застосувати до них метод “розумного скеровування”. Вони “будуть забов’язані взяти участь в експериментах” і “за результатами пройдених опитувань “зустрітися з двійниками [голограмами] з минулого”. Діятимуть зони віртуальної реальності, “в яких відвідувачі опинятимуться, зокрема, в ролі жертв, колаборантів, нацистів і військовополонених, яких змушували спалювати трупи”. Подаватиметься їжа, “адаптована до профілю кожного окремого відвідувача”, яку можна буде споживати лише “в деяких умовах, наприклад, абсолютної тиші”, – розповів Беркгоф про ідеї російського режисера.

Історик уточнив, що від цих ідей ніхто не відмовився.

“Як такі плани можуть співвідноситися з темою Голокосту і втілюватися на місці колишніх масових вбивств? Де тут чутливість і стриманість?” – ставить Беркгоф риторичні запитання.

Історик також навів витяги з Міжнародного статуту меморіальних музеїв. Згідно з цим документом “інформація, яку транслюють виставки, публікації і освітні проєкти про історичні події, повинна викликати емпатію до жертв”, а “інтегрування історичних подій має відбуватися на рівні сучасних історичних досліджень”.

“Маючи досвід трирічної співпраці з Благодійним фондом “Меморіал Голокосту “Бабин Яр” у ролі головного історика, наразі, після закінчення терміну дії мого останнього контракту, я більше не виконую жодних офіційних функцій… Я відхилив запрошення в ролі радника очолити Наукову раду, i письмово заявив у березні, що більше не можу здійснювати публічну підтримку BYHMC з етичних міркувань, а також з огляду на необхідність захищати свою професійну репутацію”, – підсумував Беркгоф.