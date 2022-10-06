У Нідерландах існує родовище Гронінген, яке має достатні обсяги газу, аби цього року замінити постачання з РФ. Втім, його планують поступово закривати. Причина — землетруси.

Про це повідомляє Bloomberg.

З 1963 року Гронінген є основою газопостачання в Європі. Навіть через пів століття видобутку в родовищі досі залишається приблизно 450 мільярдів кубометрів газу вартістю в один трильйон доларів. За даними Shell Plc, яка бере участь в експлуатації родовища, тут щороку можна видобувати приблизно на 50 мільярдів кубометрів газу більше, ніж зараз.

Втім, видобуток газу призводить до землетрусів, які пошкоджують житло у регіоні. Із приблизно 327 тисяч будинків 127 тисяч мають певні пошкодження.

З 2012 року тут знесли понад 330 будівель, оскільки землетруси зробили їх небезпечними для використання.

Уряд Нідерландів встановлював дедалі суворіші обмеження на видобуток. Він упав із 54 мільярдів кубометрів газу у 2013-му до 4,5 мільярда у 2022-му. Зазначається, що у 2025-2028 роках родовище планують закрити.

За оцінками Shell, із Гронінгена можна було б додатково видобувати 46 мільярдів кубометрів, і це б замінило російські постачання.

Комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон сказав, що Нідерланди мають переглянути своє рішення про закриття родовища. Проте уряд відкинув заклики збільшити буріння, бо не хоче наражатися на критику місцевих.