Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.
У Харьягінському нафтовому родовищі у TotalEnergies залишалося 20% частки. З початку вторгнення до України та введення санкцій рішення залишити проєкт стало першим великим виходом компанії зі складу акціонерів у Росії.
Представник TotalEnergies заявив, що угода підлягає схваленню російським урядом. Щомісяця компанія отримувала близько 100 тисяч тонн нафти на експорт.
У березні компанія вирішила не продовжувати контракти на постачання російського бензину та сирої нафти. Раніше товар доставляли до німецького нафтопереробного заводу. Замість цього TotalEnergies буде постачати бензин з Саудівської Аравії, а нафту — через Польщу.
Reuters додало, що французька компанія ще має міноритарні пакети акцій у недержавних компаніях. Серед них російські “Новатек” (19,4%), “Ямал СПГ” (20%), “Арктик СПГ 2” (10%) і “Тернефтегаз” (49%).
Зазначено, що французька нафтогазова компанія брала участь у проєкті разом з норвезькою Equinor протягом 20 років. Остання фірма призупинила діяльність у РФ на початку вторгнення. Equinor передала свої частки у чотирьох спільних підприємствах “Роснєфті” та вийшла з Харьягінського проєкту. Компанія ухвалила рішення припинити нові інвестиції у РФ. Торік необоротні активи норвезької фірми становили $1,2 млрд.
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