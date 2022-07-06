Французька нафтогазова компанія TotalEnergies вийде з російського нафтового проєкту Харьяга. Через санкції фірма погодилася передати свою частку в родовищі російській державній компанії "Зарубежнефть".

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

У Харьягінському нафтовому родовищі у TotalEnergies залишалося 20% частки. З початку вторгнення до України та введення санкцій рішення залишити проєкт стало першим великим виходом компанії зі складу акціонерів у Росії.

Представник TotalEnergies заявив, що угода підлягає схваленню російським урядом. Щомісяця компанія отримувала близько 100 тисяч тонн нафти на експорт. У березні компанія вирішила не продовжувати контракти на постачання російського бензину та сирої нафти. Раніше товар доставляли до німецького нафтопереробного заводу. Замість цього TotalEnergies буде постачати бензин з Саудівської Аравії, а нафту — через Польщу.

Reuters додало, що французька компанія ще має міноритарні пакети акцій у недержавних компаніях. Серед них російські “Новатек” (19,4%), “Ямал СПГ” (20%), “Арктик СПГ 2” (10%) і “Тернефтегаз” (49%).