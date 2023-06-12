Коаліція планує розпочати підготовку українських пілотів F-16 вже цього літа – глава Міноборони Нідерландів

Українські пілоти можуть розпочати підготовку до керування винищувачами F-16 американського виробництва вже цього літа, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен. Це стане першим кроком на шляху до постачання Києву потужних літаків для протистояння Росії.

Джерело: Reuters

Союзники по НАТО Нідерланди та Данія очолюють міжнародну коаліцію з підготовки пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і, зрештою, постачання F-16 Україн. Раніше Нідерланди заявляли, що мають намір розпочати навчання українських пілотів “якомога швидше”, водночас не уточнили, коли таке навчання може розпочатися.

За словами Оллонґрен, тренування планують розпочати вже цього літа, згодом сторони оцінять реальність підготовчого плану.

Міністерка зауважила, що мета полягатиме в тому, щоб навчальна програма була повністю запущена протягом шести місяців. Данія, де є авіасимулятори, є можливим місцем проведення тренувань.

Остаточне рішення щодо запиту Києва на постачання десятків F-16 ще не прийнято. Програма навчання за підтримки США включатиме Бельгію та Люксембург, тоді як Франція та Велика Британія запропонували допомогу.

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Хоча прийняття на озброєння F-16 не вплине на війну в короткостроковій перспективі, це наблизить Україну до військових стандартів та можливостей НАТО, що “дуже важливо для майбутнього”, пояснила Оллонґрен.

Коли війна закінчиться, Україна має бути в змозі захистити себе, щоб стримати Росію від повторних спроб. І я думаю… це також бачать українці. Це дуже сильна система озброєння. Це дуже потужна можливість. Але вона не буде доступна найближчим часом, і президент (Володимир) Зеленський, звичайно, це знає”, — зауважила міністерка.

Водночас два джерела на умовах анонімності повідомили Reuters, що навчання розпочнеться з двома групами по 12 українських пілотів, які вже мають досвід керування МіГ радянських часів.

Початковий обсяг програми глава Міноборони Нідерландів не уточнила.

Нідерланди, як і інші члени НАТО, переходять на новітні винищувачі F-35. У країні досі діють 24 F-16, які можуть бути передані Україні.

Представник США на умовах анонімності зазначив Reuters, що оцінки термінів навчання ще уточнюються, але для того, щоб навчити досвідченого українського пілота основним навичкам F-16, може знадобитися всього чотири місяці.

Уточнюється, що полковник Лоренс-Ян Війге, нідерландський пілот F-35, який пілотував на F-16 протягом 15 років, включаючи багаторазові місії в Афганістані, є частиною команди, яку формують для навчання українців.

Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.

В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.

Вже 17 травня міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія може підтримати українських військових, надавши допомогу іншим країнам, які готові постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.

Окрім цього, посадовці з Центральної та Східної Європи припускають, що восени 2023 року Україна вже зможе отримати винищувачі американського виробництва F-16.

На початку 12-ої зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що союзники сконцентруються на зміцненні протиповітряної оборони України. Країни-партнери також погодили новий пакет озброєння для України.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.

5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Україні.

За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.