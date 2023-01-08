Німеччина не може виключати постачання танків Leopard, важчих бойових машин, ніж Marders, для підтримки українських військових сил у майбутньому, заявив міністр економіки Роберт Габек.

Про це повідомляє Reuters.

Габек наголосив, що не можна виключати такої можливості вже найближчим часом.

Його коментарі з’явилися через два дні після того, як Німеччина заявила, що хоче спорядити Україні близько 40 БМП Marder до кінця березня, рішення, яке Габек назвав “правильним і давно назрілим”.

Зауважимо, що після анонсованого Берліном постачання Києву БМП Marder низка німецьких політиків закликали спорядити Україні танки Leopard. Заступниця голови бундестагу Катрін Герінг-Еккардт заявила, що зупинятись на досягнутому щодо БМП Marder “було б неправильно”.

Своєю чергою, заступник голови Вільної демократичної партії Вольфганг Кубики, який також є віце-головою бундестагу, заявив, що “було б розумно постачити не лише Marder, а й танки Leopard”. За його словами, важливо підтримувати обороноздатність України. Однак, на його переконання, кожен наступний крок з надання допомоги Київ має бути тісно узгоджений із партнерами по НАТО.

На урядовій пресконференції 6 січня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт розповів, що німецькими БМП Marder планується оснастити один український батальйон, для цього знадобиться приблизно 40 таких машин. Постачання мають бути здійснені ще у поточному кварталі. Навчання українських військових у Німеччині, яке триватиме близько восьми тижнів, розпочнеться вже найближчим часом.

Довідка. Leopard – німецький основний бойовий танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу (це звання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.

Marder — німецька гусенична бойова машина піхоти концерну Rheinmetall. Основна бойова машина танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років. У 2010-х роках наступником Marder 1 мала стати БМП Puma.