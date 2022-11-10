Німеччина обіцяє спорядити Україні більше сучасних систем ППО

10 листопада Німеччина пообіцяла надати Україні додаткову військову підтримку. Йдеться зокрема про три новітні системи ППО IRIS-T SLM включно з ракетами.

Про це пише CNN.

Наприкінці жовтня, після кількох днів масованих ракетних обстрілів з боку РФ, Київ звернувся щодо постачання німецьких SLM IRIS-T. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту в Україну наприкінці жовтня назвав SLM IRIS-T “однією з найсучасніших систем ППО у світі”.

Німеччина вже постачила Україні один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM.

Берлін також заявив, що спорядить Києву 42 танки для розмінування; чотири мобільні та захищені системи розмінування; чотири мобільні дистанційно керовані та захищені системи розмінування і п’ять мобільних систем розвідки на транспортних засобах, йдеться в заяві уряду Німеччини.

Водночас у повідомленні не зазначили точну дату постачання додаткового військового спорядження.

Німеччина також оголосила, що протягом минулого тижня постачила Києву неназвану кількість ракет IRIS-T SLM, 30 броньованих машин піхоти (DINGO), чотири додаткові датчики захисту від безпілотників і перешкод, п’ять одиниць тягача танків M1070 Oshkosh і один додатковий навантажувач.

У жовтні Україна отримала від Німеччини першу з чотирьох надсучасних систем протиповітряної оборони Iris-T SLM. Цієї системи ППО немає на озброєнні навіть у самій Німеччині.

Довідка. IRIS-T SLM — зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Комплекс має оглядову РЛС на 360 градусів, здатен вести одночасний обстріл декількох цілей за будь-яких погодних умов. Також комплекс може під’єднувати додаткові пускові установки залежно від потреб. У стандартній комплектації – РЛС, пункт управління та пускові установки разом із ракетами здатні уражати цілі на відстані до 40 км.