Німеччина передала Україні 16 артилерійських установок Zuzana

Україна отримала 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana. На користь ЗСУ їх передала Німеччина.

Про це повідомили на сайті федерального уряду.

Також Німеччина передала Україні 10 понтонно-мостових машин.

Zuzana має калібр 155-мм, а дальність пострілів артилерійських знарядь – 41 кілометр.

У вересні Україна отримала від Німеччини шість зенітних самохідних установок Gepard. У такий спосіб їхня кількість збільшилася до 30 одиниць.

Також Збройні сили України отримали для Gepard 59 тисяч снарядів та п’ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS. Влітку українським захисникам було надано 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

На сьогодні вартість військової допомоги Берліна Україні оцінено в 1,5 млрд доларів.