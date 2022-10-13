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Німеччина передала Україні 16 артилерійських установок Zuzana

Україна отримала 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana. На користь ЗСУ їх передала Німеччина.

Четвер, 13 жовтня 2022, 15:19
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Про це повідомили на сайті федерального уряду.

Також Німеччина передала Україні 10 понтонно-мостових машин.

Zuzana має калібр 155-мм, а дальність пострілів артилерійських знарядь – 41 кілометр.

У вересні Україна отримала від Німеччини шість зенітних самохідних установок Gepard. У такий спосіб їхня кількість збільшилася до 30 одиниць.

Також Збройні сили України отримали для Gepard 59 тисяч снарядів та п’ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS. Влітку українським захисникам було надано 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

На сьогодні вартість військової допомоги Берліна Україні оцінено в 1,5 млрд доларів.

Теги: Zuzana, артилерійські системи, артилерія, допомога Україні, Німеччина, озброєння України, російсько-українська війна

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