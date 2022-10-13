Німеччина передала Україні 16 артилерійських установок Zuzana

Про це повідомили на сайті федерального уряду.
Також Німеччина передала Україні 10 понтонно-мостових машин.
Zuzana має калібр 155-мм, а дальність пострілів артилерійських знарядь – 41 кілометр.
У вересні Україна отримала від Німеччини шість зенітних самохідних установок Gepard. У такий спосіб їхня кількість збільшилася до 30 одиниць.
Також Збройні сили України отримали для Gepard 59 тисяч снарядів та п’ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS. Влітку українським захисникам було надано 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.
На сьогодні вартість військової допомоги Берліна Україні оцінено в 1,5 млрд доларів.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес запевнив, що у Заходу не закінчиться зброя для постачання Україні.
- У Канаді оголосили про новий пакет військової допомоги на 47 мільйонів доларів. У ньому передбачено надання зимової форми для ЗСУ та снарядів.
- Нідерланди мають намір надати Україні військову допомогу на 15 мільйонів євро. Вона передбачатиме додаткові зенітні ракети.
- Найближчими тижнями Сполучені Штати Америки планують виділити України фінансову допомогу у розмірі 4,5 мільярда доларів.
- В Естонії затвердили новий пакет військової допомоги Україні.