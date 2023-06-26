Джерело: Spiegel з посиланням на конфіденційні документи
Угодою передбачено постачання до 2029 року до 333 тис. боєприпасів калібру 155 мм для поповнення власних складів, а також довгострокове забезпечення Збройних сил України вкрай необхідними гаубичними боєприпасами.
Згідно з конфіденційними документами, вже узгоджено перший пакет із 20 тисяч боєприпасів для України на наступні два роки, а федеральний уряд візьме на себе витрати у розмірі майже 60 мільйонів євро.
Зауважується, що цей пакет може бути споряджений вже у 2023 році.
Новий контракт має на меті забезпечити довгострокове постачання боєприпасів для України. Сам договір також свідчить, що ніхто в Берліні не очікує швидкого припинення бойових дій в Україні.
Щобільше, передбачається, що у майбутньому обсяги постачання боєприпасів може зрости. Україна, у разі необхідності, зможе замовити додаткову партію снарядів після постачання затвердженого пакету.
Станом на сьогодні в межах збройової допомоги Німеччина вже постачила Україні близько 25 тисяч артилерійських боєприпасів, і очікується, що черговий транш такого ж розміру надійде на фронт найближчими тижнями.
Зауважимо, німецький виробник зброї Rheinmetall очікує укласти з урядом Німеччини угоду про виробництво боєприпасів на мільярди євро найближчими тижнями та планує поставити в Україну перші 35-мм снаряди для самохідних артилерійських установок Gepard вже у липні цього року.
Окрім цього, Rheinmetall цього літа планує поставити Україні ще 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.
- Найбільша німецька збройна компанія Rheinmetall планує у майбутньому виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси в Україні.
- У німецькому концерні Rheinmetall заявили, що планують виробляти до 600 тисяч артилерійських боєприпасів на рік, надаючи значну кількість із них Україні.
- Державний концерн “Укроборонпром” і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає створення спільного підприємства.
- Міністри закордонних справ Європейського союзу погодили збільшення фонду військової допомоги на 3,5 мільярда євро, кошти з якого будуть спрямовані на закупівлю зброї та боєприпасів для України.