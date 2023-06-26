Джерело: Spiegel з посиланням на конфіденційні документи

Угодою передбачено постачання до 2029 року до 333 тис. боєприпасів калібру 155 мм для поповнення власних складів, а також довгострокове забезпечення Збройних сил України вкрай необхідними гаубичними боєприпасами.

Згідно з конфіденційними документами, вже узгоджено перший пакет із 20 тисяч боєприпасів для України на наступні два роки, а федеральний уряд візьме на себе витрати у розмірі майже 60 мільйонів євро.

Зауважується, що цей пакет може бути споряджений вже у 2023 році.

Новий контракт має на меті забезпечити довгострокове постачання боєприпасів для України. Сам договір також свідчить, що ніхто в Берліні не очікує швидкого припинення бойових дій в Україні.

Щобільше, передбачається, що у майбутньому обсяги постачання боєприпасів може зрости. Україна, у разі необхідності, зможе замовити додаткову партію снарядів після постачання затвердженого пакету.

Станом на сьогодні в межах збройової допомоги Німеччина вже постачила Україні близько 25 тисяч артилерійських боєприпасів, і очікується, що черговий транш такого ж розміру надійде на фронт найближчими тижнями.

Зауважимо, німецький виробник зброї Rheinmetall очікує укласти з урядом Німеччини угоду про виробництво боєприпасів на мільярди євро найближчими тижнями та планує поставити в Україну перші 35-мм снаряди для самохідних артилерійських установок Gepard вже у липні цього року.

Окрім цього, Rheinmetall цього літа планує поставити Україні ще 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.