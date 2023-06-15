15 червня Німеччина передала українським армійцям додаткові два танки для розмінування Wisent 1.

Про це свідчить опублікований список військової підтримки Києва на сайті уряду ФРН.

30 березня Німеччина вже постачила Україні перші два танки для розмінування у загальному пакеті військової допомоги.

У пресслужбі зауважили, що Німеччина підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.

Нині пакет додаткової допомоги містить:

два танки для розмінування Wisent 1

два сідельні тягачі 8х8 та два напівпричепи

16 вантажівок Zetros

300 тисяч аптечок.

Список містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України Німеччиною. Він включає постачання з Бундесверу, а також постачання з німецької промисловості, що фінансуються з фондів Федерального Уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.

Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік. Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України.

Зауважимо, Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит міністерства оборони Німеччини та міністерства внутрішніх справ про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

Довідка. Wisent 1 – послідовник машини Armoured Recovery Vehicle 2000 (ARV 2000), створений на корпусі танка Leopard 1 зі знятою баштою, залежно від завдань має різне обладнання. Машина має систему розмітки смуг, яка дозволяє наступним військам безпечно проходити через розчищені поля.