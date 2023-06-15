Про це свідчить опублікований список військової підтримки Києва на сайті уряду ФРН.
30 березня Німеччина вже постачила Україні перші два танки для розмінування у загальному пакеті військової допомоги.
У пресслужбі зауважили, що Німеччина підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.
Нині пакет додаткової допомоги містить:
- два танки для розмінування Wisent 1
- два сідельні тягачі 8х8 та два напівпричепи
- 16 вантажівок Zetros
- 300 тисяч аптечок.
Список містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України Німеччиною. Він включає постачання з Бундесверу, а також постачання з німецької промисловості, що фінансуються з фондів Федерального Уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.
Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік. Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України.
Зауважимо, Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит міністерства оборони Німеччини та міністерства внутрішніх справ про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.
Довідка. Wisent 1 – послідовник машини Armoured Recovery Vehicle 2000 (ARV 2000), створений на корпусі танка Leopard 1 зі знятою баштою, залежно від завдань має різне обладнання. Машина має систему розмітки смуг, яка дозволяє наступним військам безпечно проходити через розчищені поля.
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