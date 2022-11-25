Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова представника німецького уряду.
“Ми обговорюємо з нашими союзниками, як реагувати на пропозицію Польщі”, — сказав він.
Німці запропонували полякам зенітно-ракетну систему Patriot для убезпечення її повітряного простору після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.
Лідер партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський зауважив, що інцидент з падінням ракети на території Польщі є трагічним, проте війна є трагедією набагато більшого масштабу.
У Берліні пояснили, що ППО Patriot призначені для використання на території НАТО, що суперечить вимогам Варшави відправити цю систему в Україну.
Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зауважила, що Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, тобто “вони призначені для розміщення на території НАТО”.
ДОВІДКА. Patriot — американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовують армія США і її союзники. Виробляється компанією Raytheon, розташованій у США. Це складна багатоцільова система, призначена для збивання літаків, балістичних або крилатих ракет. Окрім США, цією системою керують 17 країн, зокрема Румунія та Польща.
- 70% поляків вважають, що інцидент з падінням ракети у Пшеводові не вплине на польсько-українські відносини.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що слідство у справі вибуху ракети у Пшеводуві має записи з камер SG, але вони не дають стовідсоткової впевненості, звідки була випущена ракета.
- Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “не можна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.