У Німеччині обговорюють наполягання Польщі щодо відправлення до України німецьких зенітно-ракетних систем Patriot, які не можна розміщувати поза територією НАТО.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова представника німецького уряду.

“Ми обговорюємо з нашими союзниками, як реагувати на пропозицію Польщі”, — сказав він.

Німці запропонували полякам зенітно-ракетну систему Patriot для убезпечення її повітряного простору після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Лідер партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський зауважив, що інцидент з падінням ракети на території Польщі є трагічним, проте війна є трагедією набагато більшого масштабу.

У Берліні пояснили, що ППО Patriot призначені для використання на території НАТО, що суперечить вимогам Варшави відправити цю систему в Україну.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зауважила, що Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, тобто “вони призначені для розміщення на території НАТО”.

ДОВІДКА. Patriot — американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовують армія США і її союзники. Виробляється компанією Raytheon, розташованій у США. Це складна багатоцільова система, призначена для збивання літаків, балістичних або крилатих ракет. Окрім США, цією системою керують 17 країн, зокрема Румунія та Польща.