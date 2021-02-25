Сьогодні одеські ЗМІ отримали від Офісу президента розсилку тексту щодо справи засудженого активіста Сергія Стерненка та мітингів на його підтримку.

Про це розповідають #Букви.

Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації.

#Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту.

“Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації”, – зазначили у пресслужбі.

Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією “Європейська Солідарність”.

“Невже патріотизм повинен мати право бити і вбивати? Будь-який нації потрібні герої. Тобто ті, хто втілює міць народу, непокірність країни, силу духу нації. Нація, яка сповідує різну історію, вірить в різних героїв. Але вчорашній мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію “Європейська Солідарність”. Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії. Димові гранати, нескінченну кількість темних касок поліціянтів, примітивні і знеособлюючі вигукування політичних кар’єристів. Якщо ми хочемо бути вільними і мати свободу слова, потрібно зерна відокремлювати від плевел, а люблячих країну, від її любителів-псевдопатріотів. Будь-який нації потрібні герої. Але ними теж треба вчитися вставати. Герої рідко бувають пихатими, герої споруджують на п’єдестал цінності, а не свою політичну кар’єру. У цього натовпу, що кричить завчені примітивні гасла нічого не вийде, як би вони не старалися повторити Майдан. Тому що остання наша революція була побудована на понятті гідності, про який радикали, що приймали участь, очевидно знають мало. Українці прекрасно усвідомлюють, що таке європейські цінності, і вони не дадуть використати себе в якості експериментальних електоральних мишок групкою пихатих відщепенців”.

Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube.

Ув’язнення Стерненка

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Активістів, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.