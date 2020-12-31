Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції країни.
Зазначається, що тестування необхідно пройти відразу після прибуття у Норвегію.
“Уряд вводить вимогу проводити тестування на COVID-19 для тих, хто прибуває у Норвегію з 2 січня 2021 року. Тест повинен бути проведений якомога швидше і не пізніше, ніж через один день після прибуття”, – йдеться в повідомленні.
Тест можна пройти в аеропорту, або ж у прикордонній станції. Якщо ж людина цього не зробить негайно після прибуття, вона повинна зв’язатися з муніципалітетом та замовити тестування самостійно.
Прем’єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг зазначила, що посилення карантинних заходів зумовлені поширеннях мутованого коронавірусу, спалах якого раніше зафіксували у Великобританії.
“Ми стурбовані спалахами нових мутованих варіантів вірусу, які можуть бути заразними, і що багато повернуться в Норвегії після Різдва з країн з набагато високим рівнем інфікування, ніж у нас”, – сказала Сульберг.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Новий штам коронавірусу COVID-19 спричинив несамовиту паніку серед жителів самої Великої Британії. Люди масово кинулися до продуктових магазинів та спустошили полиці.
- Міністерство охорони здоров’я України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Великої Британії і ряду інших країн, де виявили новий штам коронавірусу COVID-19.
- Уряд України поки не планує вводити заборону на в’їзд до нашої країни з Великої Британії через новий штам COVID-19. Але для мандрівників діятиме низка обмежень.
- Після швидкого поширення нового штаму COVID-19 у Великій Британії, Європейська комісія вирішила обмежити в’їзд громадян з цієї країни.