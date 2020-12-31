Уряд Норвегії ввів обов’язкове тестування на коронавірус для всіх, хто в’їжджає у країну. Вимога набуває чинності в суботу, 2 січня.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції країни.

Зазначається, що тестування необхідно пройти відразу після прибуття у Норвегію.

“Уряд вводить вимогу проводити тестування на COVID-19 для тих, хто прибуває у Норвегію з 2 січня 2021 року. Тест повинен бути проведений якомога швидше і не пізніше, ніж через один день після прибуття”, – йдеться в повідомленні.

Тест можна пройти в аеропорту, або ж у прикордонній станції. Якщо ж людина цього не зробить негайно після прибуття, вона повинна зв’язатися з муніципалітетом та замовити тестування самостійно.

Прем’єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг зазначила, що посилення карантинних заходів зумовлені поширеннях мутованого коронавірусу, спалах якого раніше зафіксували у Великобританії.

“Ми стурбовані спалахами нових мутованих варіантів вірусу, які можуть бути заразними, і що багато повернуться в Норвегії після Різдва з країн з набагато високим рівнем інфікування, ніж у нас”, – сказала Сульберг.