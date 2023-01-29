29 січня тенісист Новак Джокович відновив своє правління в Мельбурн Парку, вигравши рекордний 10-й титул на Відкритому чемпіонаті Австралії та зруйнувавши цілі грецького першопрохідця Стефаноса Ціціпаса про турнір Великого шолома в односторонньому фіналі.

Про це повідомляє Reuters.

29 січня, 35-річний тенісист, який тепер зрівнявся за кількістю великих перемог із Рафаелем Надалем, переміг 24-річного грека Стефаноса Ціціпаса. Тепер Джокович знову стає першою ракеткою світу.

Загалом, за підсумками 28 матчів у чоловічому одиночному розряді, з 2018 року сербський тенісист не поступився жодною грою на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Минулого року він не зміг підтвердити твій титул на турнірі, оскільки через відсутність щеплення від Covid-19 його депортували з Австралії.