Про це повідомляє Reuters.
29 січня, 35-річний тенісист, який тепер зрівнявся за кількістю великих перемог із Рафаелем Надалем, переміг 24-річного грека Стефаноса Ціціпаса. Тепер Джокович знову стає першою ракеткою світу.
Загалом, за підсумками 28 матчів у чоловічому одиночному розряді, з 2018 року сербський тенісист не поступився жодною грою на Відкритому чемпіонаті Австралії.
Минулого року він не зміг підтвердити твій титул на турнірі, оскільки через відсутність щеплення від Covid-19 його депортували з Австралії.
Згодом після закінчення матчу тенісист побіг святкувати перемогу на трибуну, до своєї тренерської команди та близьких. За нього приїхала повболівати мати Діана, проте батько Срджан відвідувати стадіон не став, після скандальної світлини з росіянами, на якій один з уболівальників тримає російський прапор із портретом Володимира Путіна та одягнений у футболку з символом “Z”.
Посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав вигнати Срджана Джоковича з Australian Open, тоді як Новаку він запропонував прояснити власну позицію щодо нападу Росії на Україну, тенісист відмовився від будь-яких коментарів щодо ситуації.
Зауважимо, що в австралійському чемпіонаті росіяни та білоруси брали участь без зазначення країни, прапора та гімну.
Додаток. Новак Джокович — сербський тенісист. Отримав статус професіонала 2003 року. 4 липня 2011 вперше став #1. 2011, 2012, 2014, 2015 і 2018 роки завершив на першому місці рейтингу.
- Сербському спортсмену Новаку Джоковичу знову анулювали візу в Австралії через проблеми з документами. 16 січня в суді вирішили, що депортують першу “ракетку” світу через відсутність вакцинації.
- Невакцинованих тенісистів не планували допускати до участі в турнірі Australian Open 2022 з самого початку. Протягом кількох місяців австралійські політики дискутували стосовно цього.
- Організатори Бостонського марафону не дозволили жителям Росії та Білорусі брати участь у марафоні.
- Команди з настільного тенісу Росії та Білорусі не допустили до участі у фіналі чемпіонату світу 2022 року в Ченду, що у Китаї.
- Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) виключила збірні Росії (RBF) та Білорусії (BBF) зі всіх найближчих змагань.